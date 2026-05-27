Horóscopo de hoje 27/05: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, terça-feira 27/05 para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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Como saber o meu signo

Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

As percepções claras não podem ser evitadas, e quando acontecem não é mais possível voltar atrás, despercebendo o que se percebeu. Mesmo que duras, essas percepções ajudarão você a desenhar um cenário mais realista.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Evite ceder a qualquer tipo de pressão para colocar tudo sobre a mesa do jogo, porque agora não haveria clareza suficiente para você se fazer entender direito e as pessoas interpretariam tudo dentro do alcance delas.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Aquilo que se apresentar impossível, é melhor respeitar e driblar ou deixar para enfrentar em outro momento. Qualquer impulso urgente há de ser domado à unha neste momento, para não complicar o que não precisaria.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

A boa vontade há de ser temperada com prudência nesta parte do caminho, porque tentar ir além do que estiver ao seu alcance colocaria você na mira de pessoas que se dedicam a criticar e embaralhar o meio do campo.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Mesmo que algumas atitudes toquem em nervos profundos em sua alma, procure não demonstrar nada, ficando impassível e continuando em frente, como se nada tivesse acontecido. Demonstrar vulnerabilidade agora seria um erro.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

As pessoas que muito prometem são as que menos entregam, porque são também as que se acostumam a imaginar que aquilo que é falado seria suficiente para dar conta da realidade. Tome distância dessas pessoas teóricas.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Ainda que as opiniões sejam contrárias, procure fazer tudo do seu jeito, pois os resultados falarão por si sós. Seria ideal que as pessoas apoiassem você e compreendessem a jogada, mas é melhor não contar com isso agora.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Há assuntos que as pessoas tratam de solucionar com narrativas, mas são de natureza prática, e ficar somente na conversa complicaria além da conta a situação. Evite se enredar em narrativas inúteis.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

As coisas que se complicam não são um castigo injusto; são um sinal claro de que sua alma precisa modificar a atitude e se dedicar a ver tudo de uma ótica mais prática, evitando se enredar na conversa alheia.

♑Capricórnio (22/12 a 20/01)

Cuide para não cair em golpes, porque mesmo que esses não provenham de pessoas mal-intencionadas, ainda assim a negligência de algumas delas em perceber a realidade pode acabar sendo negativa para você.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Fazer o que você não tem a mínima vontade é uma vicissitude que, nesta parte do caminho, seria melhor suportar do que espernear para se livrar, mesmo porque não haveria real perspectiva de que isso aconteça. Em frente.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Aquilo que seja difícil nem sempre é um desafio que sua alma há de aceitar e se esforçar para superar. Às vezes, as dificuldades são sinais para reconsiderar o caminho e refazer o roteiro. Use o discernimento.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)