Horóscopo de hoje 27/01: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo nesta terça-feira, 27/01, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Coloque suas pretensões sobre a mesa, mas não espere compreensão nem tampouco aceitação, pelo contrário. É mais provável que ao abrir o jogo as pessoas reclamem tanto que pareça que você esteja fazendo tudo errado.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Ainda que sua alma não esteja completamente convencida de que deve seguir em frente com o que já está engatilhado, engula suas incertezas e se atreva a viver como se tudo fosse uma enorme brincadeira. Aí sim!

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Suas certezas são brilhantes e confortam a alma e, eventualmente, podem servir de guia para as pessoas de seu círculo de relacionamentos. Porém, ainda que brilhantes, suas certezas também provocarão discussões conceituais.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Há tanta coisa em jogo que não seria interessante para ninguém, muito menos para você, passar por este momento sem se focar nos interesses que precisam ser defendidos, porque nada virá servido em bandeja.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Depender demais do que outras pessoas pretendem não é algo confortável, porém, se você encarar a situação como um passo necessário para atingir seus propósitos, então essa dependência não durará tempo demais.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

O tesouro não reside naquilo que você faz agora, mas no que virá depois de você o apresentar ao público, porque a partir dessa hora os assuntos vão se ramificar e multiplicar. Aí sim você vai gostar do que acontece.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Os resultados do que você empreender nesta parte do caminho são imprevisíveis, mas, uma coisa é certa, você vai se divertir muito com o que acontece, não porque seja hilário, mas pela diversidade e intensidade de tudo.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Dúvidas sempre haverá, mas chega uma hora, que é a atual para você, em que apesar das hesitações você precisa tomar decisões firmes e assertivas. Faça isso e verifique os resultados, que serão melhores do que a hesitação.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Sempre haverá margem para negociação, mas às vezes a realidade é tão complexa que as pessoas discutem de um jeito que dá a impressão de não haver margem de negociação nenhuma. Evite se deixar enganar com as aparências.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Pegue o que seja seu e se tiver vontade de ajudar alguém, procure fazer esse movimento com elegância, sem passar por cima dos sentimentos alheios. Isso requererá de você muita presença de espírito e paz.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Procure ter a alma muito bem disposta a fazer coisas que em outros momentos pareceriam inimagináveis, porque este não é um momento normal como quaisquer outros, há muita coisa em jogo e sua alma é a jogadora.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Com mínima clareza, você perceberá que agora não seria o momento propício para você realizar suas vontades, e que, se você se conter e amadurecer melhor as ideias, ganhará sossego e paz de espírito com isso. Melhor assim.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)