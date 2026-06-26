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Horóscopo de hoje 26/06: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta sexta-feira, 26 de junho de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, sexta-feira (26/06), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Pensar em excesso não conduz ao esclarecimento, mas à congestão. Procure se distrair, deixar que a mente seja tomada por imagens de beleza e elevação, tome distância da obrigação de você ter de solucionar nada de imediato.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Os recursos materiais hão de ser mantidos em dinamismo, porque, se ficarem parados por tempo demais, você entra na ilusão de que vive em segurança, mas, na verdade, atingiu o ponto de estagnação e de desvalorização.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Chega uma hora em que a paciência acaba e nem seria sábio prolongar as questões que lhe dão nos nervos, mas começar a reagir com vigor e firmeza na tentativa de arrancar pela raiz o que seja perturbador.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

 Desacelere. Quaisquer intenções que você pretenda colocar em marcha com urgência, faça o favor a si de desacelerar para que as ideias amadureçam um pouco mais e melhor. As demoras se mostrarão providenciais. É assim.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Exorcize quaisquer traços de desânimo que detectar, aproxime-se das pessoas que aguardam sua deixa para começarem a se movimentar em seu nome. Este é um momento apropriado para reforçar as alianças imprescindíveis.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

A urgência que você sente é compreensível, porém, se você pisar no freio e pensar melhor sobre o que anda acontecendo, é certeza que você obterá respostas esclarecedoras, com estratégias mais eficientes de atuação.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

A partir dos próximos dias começa um pequeno ciclo no qual será importante você ser mais firme nas suas propostas e expressões, porque o mundo precisa ser atiçado para entrar no rumo certo, e você é a pessoa indicada.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

 Esse universo de suspeitas e desconfianças que de tempos em tempos emerge do fundo de sua alma há de ser mantido sob controle, senão vai afetar negativamente relacionamentos que não teriam nada a ver com esse.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Seria ideal que as pessoas se entendessem, mas nem sempre elas têm boa vontade suficiente para isso acontecer, preferem deixar que a tensão no ar se torne constrangedora para se motivarem a fazer algo a respeito.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Tenha boa vontade para arrumar tudo que é necessário na rotina, mesmo que, a princípio, você tenha a sensação de que haveria coisas muito mais importantes para encarar. A rotina é básica.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Faça valer seus desejos, desde que esses tenham por objetivo continuar a construção de uma boa vida para si e para todas as pessoas dentro do seu círculo de influência. Tome distância de quem não sabe viver bem.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Todas as pontas soltas que foram ficando pelo caminho parecem conspirar para se apresentarem ao mesmo tempo demandando sua atenção e possível solução. Procure se munir de muita boa vontade para dar conta de tudo.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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