Horóscopo de hoje 25/08: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, segunda-feira (25/08), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Áries : 21 de março a 20 de abril

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Hoje o ritmo desacelera, e isso pode te deixar impaciente. Tente não querer resolver tudo ao mesmo tempo. É um bom momento para revisar planos, ouvir mais do que falar e evitar decisões por impulso.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Um domingo ideal para curtir o que é simples e te faz bem. Aproveite para descansar e cuidar do seu espaço. Conversas sinceras em família podem trazer mais união, mas evite bater o pé em tudo.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Seu lado comunicativo vai brilhar hoje, mas cuidado para não exagerar nas palavras. Alguém próximo pode te pedir um conselho — ouça com atenção. O dia favorece passeios leves e boas risadas.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

O foco está nas finanças e na vida doméstica. Pequenas mudanças em casa podem te fazer muito bem. Cuidado com preocupações exageradas — às vezes, deixar fluir é o melhor que você pode fazer.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Você pode sentir vontade de colocar as coisas em ordem, tanto na mente quanto na rotina. Dia bom para fazer planos ou retomar algo que ficou parado. Não se cobre tanto — faça o que estiver ao seu alcance.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Com o Sol no seu signo, sua energia está em alta. Use isso para cuidar de você, resolver pendências e organizar a semana. Um bom papo pode esclarecer algo que estava te incomodando. Evite exagerar na autocrítica.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

O dia pode pedir mais silêncio e menos exposição. Um pouco de recolhimento pode te fazer bem. Assuntos do passado podem reaparecer, mas com mais leveza. Escute o que sente antes de responder aos outros.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

A troca com amigos ou pessoas de confiança pode renovar suas energias. Aproveite para colocar o papo em dia e ouvir novas ideias. O dia também favorece projetos futuros e decisões importantes.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Pode surgir uma cobrança ou compromisso que te tira da zona de conforto. Encare com maturidade e veja como isso pode te fazer crescer. Cuidado apenas com a pressa — tudo tem seu tempo.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Domingo produtivo para fazer planos, organizar estudos ou pensar no próximo passo no trabalho. Um contato com alguém de longe pode trazer novidades. Tire um tempo para refletir e não se distraia do essencial.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

O dia pode ser mais intenso emocionalmente. Preste atenção nas suas reações e evite trazer à tona assuntos mal resolvidos. Um momento de introspecção pode trazer respostas que você estava buscando.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Relações em destaque — pode ser um ótimo dia para fortalecer laços ou esclarecer algo com alguém. Escute sem pressa e evite suposições. Um convite inesperado pode render bons momentos.