Horóscopo de hoje 25/06: veja a previsão para todos os signos
Saiba o que esperar nesta quinta-feira, 25 de junho de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes
Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira (25/06), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.
VEJA MAIS
🔮 Saiba qual o seu signo
- Áries: 21 de março a 20 de abril
- Touro: 21 de abril a 20 de maio
- Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho
- Câncer: 21 de junho a 22 de julho
- Leão: 23 de julho a 22 de agosto
- Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro
- Libra: 23 de setembro a 22 de outubro
- Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro
- Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro
- Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro
- Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro
- Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março
♈ Áries (21/03 a 20/04)
Nenhum tempo passado terá sido melhor do que agora, porque mesmo que haja circunstâncias difíceis para você administrar, ainda assim você se conecta a um futuro que vai deixar a saudade do passado em seu devido lugar, atrás.
♉ Touro (21/04 a 20/05)
Você sabe direito o que precisa fazer e seria contraproducente ficar dourando a pílula para que pareça diferente do que realmente é. Melhor adotar uma postura realista nesta parte do caminho, e evitar perder tempo.
♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)
As promessas de mundos e fundos precisam ser dimensionadas com um pouco mais de prudência e sabedoria, de modo a você tomar as decisões certas, mesmo que essas não sejam tão coloridas quanto as ilusões envolvidas.
♋ Câncer (21/06 a 22/07)
Mesmo que seja impossível fazer acontecer suas pretensões, procure atuar de um modo prático, abrindo passagem no meio das ilusões, lindas e sedutoras, que tentam adiar o inevitável, você fazer o necessário.
♌ Leão (23/07 a 22/08)
A saudade de um tempo que não vai ser mais não há de obnubilar sua percepção do que precisa ser feito de imediato. O sentimento da saudade é gostoso, mas nesta parte do caminho é enganoso também. Há coisas mais importantes.
♍ Virgem (23/08 a 22/09)
As pessoas enchem a boca de conselhos e orientações, mas com certeza elas mesmas não fariam nada do que opinam. Procure manter o rumo de acordo com suas pretensões mais íntimas, mesmo contrariando a opinião da maioria.
♎ Libra (23/09 a 22/10)
Ter visão sobre o futuro é importante, desde que não distraia você dos assuntos imediatos que precisariam ser ordenados, em nome do bem do maior número possível de pessoas envolvidas. Deixe de lado os sonhos agora.
♐ Escorpião (23/10 a 21/11)
Seus sonhos e visões são maiores do que as oportunidades em marcha, portanto, seria sábio você as deixar de lado por uns instantes, de modo a conseguir tomar decisões mais práticas, que tragam resultados concretos.
♐ Sagitário (22/11 a 21/12)
Agir de acordo ao combinado não é algo que esteja sendo fácil para sua alma, que se ressente por vários motivos, alguns que foram postos sobre a mesa, enquanto os mais importantes têm sido silenciados. É assim.
♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)
Ou você entra na onda entusiasta dessas pessoas animadas que andam por aí, ou você toma distância delas e continua fazendo o necessário, mesmo que não seja tão divertido quanto o que elas propõem. Escolhas.
♒ Aquário (21/01 a 19/02)
Mesmo que você não consiga decifrar o significado oculto por trás das coincidências que acontecem, o mero fato de você se dedicar a investigar trará algum esclarecimento. De lucidez em lucidez, tudo é sabido.
♓ Peixes (20/02 a 20/03)
Se as ilusões não fossem lindas e magníficas, nenhum de nós perderia tempo com elas. Porém, assim são as coisas, enquanto de imediato há assuntos práticos para você se focar, as ilusões atraem mais a atenção.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA