Horóscopo de hoje 25/06: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira (25/06), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Nenhum tempo passado terá sido melhor do que agora, porque mesmo que haja circunstâncias difíceis para você administrar, ainda assim você se conecta a um futuro que vai deixar a saudade do passado em seu devido lugar, atrás.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Você sabe direito o que precisa fazer e seria contraproducente ficar dourando a pílula para que pareça diferente do que realmente é. Melhor adotar uma postura realista nesta parte do caminho, e evitar perder tempo.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

As promessas de mundos e fundos precisam ser dimensionadas com um pouco mais de prudência e sabedoria, de modo a você tomar as decisões certas, mesmo que essas não sejam tão coloridas quanto as ilusões envolvidas.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Mesmo que seja impossível fazer acontecer suas pretensões, procure atuar de um modo prático, abrindo passagem no meio das ilusões, lindas e sedutoras, que tentam adiar o inevitável, você fazer o necessário.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

A saudade de um tempo que não vai ser mais não há de obnubilar sua percepção do que precisa ser feito de imediato. O sentimento da saudade é gostoso, mas nesta parte do caminho é enganoso também. Há coisas mais importantes.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

As pessoas enchem a boca de conselhos e orientações, mas com certeza elas mesmas não fariam nada do que opinam. Procure manter o rumo de acordo com suas pretensões mais íntimas, mesmo contrariando a opinião da maioria.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Ter visão sobre o futuro é importante, desde que não distraia você dos assuntos imediatos que precisariam ser ordenados, em nome do bem do maior número possível de pessoas envolvidas. Deixe de lado os sonhos agora.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Seus sonhos e visões são maiores do que as oportunidades em marcha, portanto, seria sábio você as deixar de lado por uns instantes, de modo a conseguir tomar decisões mais práticas, que tragam resultados concretos.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Agir de acordo ao combinado não é algo que esteja sendo fácil para sua alma, que se ressente por vários motivos, alguns que foram postos sobre a mesa, enquanto os mais importantes têm sido silenciados. É assim.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Ou você entra na onda entusiasta dessas pessoas animadas que andam por aí, ou você toma distância delas e continua fazendo o necessário, mesmo que não seja tão divertido quanto o que elas propõem. Escolhas.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Mesmo que você não consiga decifrar o significado oculto por trás das coincidências que acontecem, o mero fato de você se dedicar a investigar trará algum esclarecimento. De lucidez em lucidez, tudo é sabido.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Se as ilusões não fossem lindas e magníficas, nenhum de nós perderia tempo com elas. Porém, assim são as coisas, enquanto de imediato há assuntos práticos para você se focar, as ilusões atraem mais a atenção.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)