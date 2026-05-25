Horóscopo de hoje 25/05: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, segunda-feira (25/05), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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🔮 Saiba qual o seu signo

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Morder e assoprar nas doses sábias e certas é o que de melhor poderia ser feito neste momento, sem exagerar na mordida nem tampouco na soprada que você der depois dessa. Uma diplomacia dessas, não é todo dia!

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Certa dose de firmeza será importante, porém, mais importante ainda será você controlar essa dose, porque se exagerar sequer um pouquinho tocará em nervos expostos e aí a coisa toda ficará fora de controle.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Nem tudo está ao seu alcance e isso é perturbador, porque a alma tem certa urgência de colocar ponto final nos assuntos que se arrastam há tempo demais. Algo poderá ser feito, mas não pretenda concluir tudo. Melhor não.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Ao acontecerem as hostilidades, sejam essas gratuitas ou com razão, procure se conter para não reagir de imediato, porque nada interessante resultaria disso. Ao contrário, emudeça e espere para revidar.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Há coisas que você precisa fazer contando com sua força e a demonstrando com vigor, porém, há outras que só poderiam ser feitas contando com a ajuda das pessoas envolvidas. Esse equilíbrio é muito delicado.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Procure levar à prática o mais rapidamente possível as brilhantes ideias que ocorrerem, porque essa será a prova dos nove, que evitará se envolver em narrativas teóricas que só fariam você perder um precioso tempo.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

A paciência está bem curta e não será difícil perder as estribeiras, mas se isso acontecer, cuide para que passe o mais rapidamente possível, porque voltando ao juízo as coisas se acertarão melhor.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Do jeito que as pessoas andam nervosas, para não dizer desesperadas, é bastante fácil que surjam hostilidades desnecessárias. Você não precisa responder a cada uma dessas, continue em frente com seus planos.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Quando há boa vontade, mesmo os assuntos complicados ficam administráveis. Porém, quando acontece o contrário, e a má vontade toma as rédeas do destino, tudo se complica sem necessidade. Cuide para isso não acontecer.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

É totalmente possível você fazer tudo do seu jeito e fazer com que sua vontade prevaleça, porém, há jeitos e jeitos de fazer isso, e no caso da atualidade não é conveniente que você escolha o jeito mais hostil.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

As críticas e hostilidades, paradoxalmente provêm do seu círculo mais próximo, e diante dessa situação é bom sua alma continuar em frente, como se nada estivesse acontecendo, sendo indiferente ao que não seja útil.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Agora é um desses momentos em que sua alma preferiria não ter de brigar nem discutir para fazer valer seus direitos, mas do jeito que o mundo anda isso seria ilusório. É inevitável ter de se envolver na luta.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)