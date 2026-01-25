Horóscopo de hoje 25/01: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, domingo (25/01), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS



🔮 Saiba qual o seu signo

Oração forte de Maria Padilha e São Cipriano para fazer a pessoa chorar no pé

Confira a prece que promete fazer a pessoa amada chorar no seu pé muito rápido Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Conhecer pessoas interessantes é valioso, porque a rede de contatos serve para sua alma transitar por entre o céu e a terra com mais segurança e, nesse sentido, até as discórdias e conflitos agregam algo.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Tomar iniciativas é oportuno, porque senão o tempo vai continuar passando e suas lindas ideias se diluirão nas brumas existenciais, transformando o entusiasmo atual na decepção futura. Melhor isso não acontecer.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Algumas ideias você pode colocar sobre a mesa para serem discutidas, porém, há outras que ainda precisariam de maior amadurecimento antes de serem conversadas, senão serão descartadas. Melhor não.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Ao você conversar direito, verá que muitos dos seus temores se desvanecem, como se nunca tivessem existido. Porém, se você não abrir o jogo, os temores continuarão ricocheteando na mente até provocar exaustão.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

A ajuda que você oferecer será equivalente à ajuda que você receberá, porém, não se pode tratar essa dinâmica como se fosse um negócio envolvendo interesses, porque, ou a ajuda é desinteressada, ou não é ajuda.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Com palavras e ideias se chega muito longe, porque a alma abstrata não conhece limites nem tampouco é limitada pela força gravitacional. O pulo do gato será sempre passar as ideias para a prática.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Há de se aceitar a dose de riscos que vem embutida em seus planos, porque se o caminho fosse fácil e livre de impedimentos qualquer pessoa o poderia conquistar, e esse não seria o caso. O medo não há de ser valorizado.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Procure levar a sério o impacto que suas decisões provocam em outrem, porque dessa forma você conseguirá fechar as equações existenciais que, por serem íntimas e profundas, você acha que são apenas suas

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Aquilo que não puder ser posto em prática de imediato merece ser descartado sumariamente nesta parte do caminho, porque só vai ocupar tempo e gastar energia sem produzir nenhum tipo de resultado prático. Agora não.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Ter certezas é muito bom, porque alivia o peso que os dilemas impõem à alma. Porém, se você não passar em revista suas certezas periodicamente, corre o risco de se transformarem em preconceitos. Melhor não.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Aquilo que você puder finalizar hoje há de se tornar prioridade, mas se por essas coisas da exaustão que a vida impõe você não tiver vontade de fazer nada, então continue o descanso até se cansar de descansar.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Aquilo que pesa em seu coração ficará mais leve quando você começar a abrir o jogo, porém, será necessário selecionar as pessoas capazes de ouvir suas lamentações sem as criticar, senão o tiro sairá pela culatra.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.)