Horóscopo de hoje 24/08: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar neste domingo, 24 de agosto de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Hannah Franco
fonte

Horóscopo do dia e a previsão para esta quinta-feira (20/02/2025) (Canva)

Veja o horóscopo de hoje, domingo (24/08), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Você vai precisar respirar fundo hoje para lidar com imprevistos. Nem tudo vai sair como planejado, mas sua agilidade ajuda a encontrar soluções rápidas. Tente não reagir por impulso — pense antes de agir.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Assuntos financeiros ganham destaque, e pode ser hora de rever gastos ou cobrar alguém que está te devendo. Evite teimosia em conversas sérias com familiares ou parceiros. Flexibilidade vai evitar conflitos.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Dia produtivo para resolver tarefas acumuladas e dar andamento em projetos pessoais. Conversas importantes podem acontecer — fale com clareza. Alguém próximo pode surpreender com uma revelação.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Você pode se sentir mais sensível, mas também mais focado nas suas prioridades. Uma boa oportunidade pode surgir de onde você menos espera, especialmente no ambiente profissional. Confie no seu instinto.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

O sábado traz cobranças que exigem maturidade. Não adie decisões que você já sabe que precisam ser tomadas. O momento pede menos fala e mais atitude, especialmente em questões familiares ou afetivas.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

O foco está em você hoje — aproveite para cuidar da saúde, da casa ou da rotina. Uma conversa pode esclarecer mal-entendidos. Aproveite também para colocar ordem no que está pendente, sem se cobrar tanto.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Um pouco mais de silêncio pode te fazer bem hoje. Tem coisa demais acontecendo ao mesmo tempo e você precisa de clareza antes de tomar qualquer decisão. Evite se envolver em discussões que não te dizem respeito.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

O dia favorece encontros e trocas sinceras. Você pode se surpreender com a atitude de alguém que andava distante. Não guarde tudo para si — dividir o que sente pode te trazer mais leveza e entendimento.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Assuntos de trabalho ou estudos podem ocupar sua mente, mas não se esqueça de tirar um tempo para descansar. O dia pode trazer reconhecimento por algo que você vem fazendo em silêncio há tempos.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Você vai estar com o pé no chão e isso ajuda a lidar com qualquer pressão que aparecer. Hoje é um bom dia para organizar planos e dar um passo importante em algo que você vinha protelando. Mantenha o foco.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Você pode se sentir mais fechado hoje, e tudo bem. Use esse tempo para refletir, colocar pensamentos no lugar e se afastar de dramas desnecessários. Uma boa ideia pode surgir de um momento de silêncio.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Relacionamentos estão em destaque, e pode ser hora de ajustar expectativas. Seja com amigos, parceiros ou colegas, o dia pede escuta e diálogo. No fim, você pode sair mais leve e com mais clareza sobre o que quer.

