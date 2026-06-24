Horóscopo de hoje 24/06: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quarta-feira 24/06 para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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Como saber o meu signo

Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Essa saudade de tempos passados que parecem ter sido melhores é absolutamente enganosa, porque se baseia em ilusões que, se você atualizar a memória, verificaria que o passado não foi melhor do que a atualidade.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Ainda que você tente argumentar com sua própria alma que as coisas são diferentes do que realmente são, a realidade é teimosa e se apresenta, você queira aceitar ou não. Melhor não perder tempo e agir de acordo.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

As ilusões que são propostas nesta parte do caminho são muito atraentes, mas só servem para você perder o foco do que realmente interessa. É hora de fazer alguns sacrifícios, sem no entanto perder a alegria.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Para você fazer o necessário e parar de perder tempo, é só deixar de lado momentaneamente as ilusões e atuar de acordo ao que seja prático e que traga resultados concretos. Viajar nas ilusões pareceria melhor, só que não.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Procure aceitar a dose de sacrifício que as circunstâncias impõem e tomar as duras decisões que estão sobre a mesa. Evite pretender vitória absoluta, neste momento há exigências e concessões a serem negociadas. É assim.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

A intensidade com que as coisas acontecem neste momento precisa ser tida sob controle, porque o melhor que você poderia fazer agora é manter a cabeça no lugar e continuar articulando seu jogo sem que ninguém o conheça.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Você tem seu jeito particular de fazer as coisas e em geral dá bastante certo, porém, nesta parte do caminho seria interessante você se abrir a novas experiências, mesmo que um pouco a contragosto. Experimente.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Prefira atuar com espírito prático, mesmo que para isso você tenha de sacrificar momentaneamente suas pretensões ideais. Sacrifício não significa negar essas pretensões, apenas as adiar de forma estratégica.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Aquilo que é silenciado corre o risco de se transformar em ressentimento, que não deve durar muito, porém, o suficiente para criar algumas contrariedades imediatas. É preciso esclarecer tudo. Melhor assim.

♑Capricórnio (22/12 a 20/01)

Procure se ater ao que seja possível fazer de imediato, resistindo ao apelo entusiasta dessas pessoas que, cheias de boas ideias e alegria, tentam convencer você a se aventurar por caminhos desconhecidos.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

As coincidências não são casualidades, são condições convergentes que demonstram haver um significado oculto por trás dos acontecimentos em curso. Procure tentar decifrar, só a intenção trará esclarecimento.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Procure não se distrair perigosamente com as deliciosas imagens que circulam pela sua alma, porque de imediato há questões mais práticas e importantes para você se focar, e que trariam resultados melhores do que as ilusões.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)