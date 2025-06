Horóscopo de hoje 23/06: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, segunda-feira 23/06 para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia

Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/3 a 20/4)

A leveza que sua alma busca está disponível, mas o cenário do mundo anda transtornado demais para permitir que essa leveza seja perceptível facilmente. Continue buscando, com esperança e alegria, está tudo por aí.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Se não houver certeza absoluta, e com certeza não há, melhor adotar uma postura ambígua, ainda que essa não seja sua praia. A ambiguidade salvará você de tomar decisões que, depois, teriam de ser retificadas

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

As novidades que você busca são legítimas, mas é preciso considerar se agora seria o momento certo para forçar qualquer tipo de mudança. Minha sugestão é que você aguente um pouco mais antes de fazer mudanças.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Em muitos casos, não se sentir muito bem é uma maneira de o Universo dar a você o sinal de que seria melhor se esconder, e andar pelas beiradas sem chamar a atenção dessas pessoas loucas que só pretendem encrenca.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Se cada pessoa assumisse suas próprias responsabilidades e questões, o mundo seria uma beleza, mas na prática, tudo é uma coreografia de projeções e transferências, o problema é sempre dos "outros".

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Fazer por fazer não seria a melhor pedida. Leve em conta seu estado de ânimo para definir que tipo de ação seria sábio empreender hoje, e se você não se sentir muito bem, melhor será se retirar e descansar.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Nesta parte do caminho é virtualmente impossível ter certeza sobre qualquer coisa que o valha, portanto, e ainda que o mundo exija de você uma posição, reserve para você o direito de continuar refletindo sobre tudo.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Mesmo que sua alma seja tomada pela certeza de que algo errado está em andamento, seria melhor você frear o impulso de fazer qualquer tipo de intervenção, porque neste momento há o risco de o tiro sair pela culatra.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Se as pessoas não discordassem impulsivamente, se poupariam do ridículo, porque na prática elas falam a mesma coisa sobre a qual discordam. É uma bobagem, mas que acaba criando condições emocionais adversas.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Se não for possível ter o mesmo prazer de ver as coisas funcionando do jeito esperado, evite se irritar em excesso, porque isso vai passar, e não deixará rastros, se você não fizer disso um drama. Vai passar.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Se parece estar tudo bem, deve mesmo estar tudo bem, porém, a realidade não se faz só com sensações, mas também com toda a coreografia dos relacionamentos sociais, e as pessoas, bem, as pessoas andam como andam.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Ande sobre ovos, ciente de que tudo, neste momento, pode parecer promessa de algo fantástico quanto também de apocalipse, mas que, na prática, se trata apenas de um dia comum, que não requer grandes preocupações.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)