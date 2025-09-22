Capa Jornal Amazônia
Horóscopo de hoje 22/09: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta segunda-feira, 22 de setembro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, segunda-feira (22/09), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Cada combinado que você fizer com as pessoas envolvidas nesta parte do caminho representa um desafio futuro para fazer com que tudo siga por essa linha. Nada é fácil, porém, tampouco precisa ser um tormento.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

 Para realizar seus intuitos você vai precisar da ajuda dessas pessoas que, provavelmente, não têm boa vontade suficiente para ajudar. Porém, não importa, se elas são as pessoas certas, em frente com isso. Ao trabalho!

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Tudo é celebração quando as ideias são acolhidas, porém, você precisa ter clareza para perceber a maneira com que a celebração vai se transformando, lentamente, num acúmulo de tarefas incompatível com sua disponibilidade.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Logo mais, você começará a ver as vantagens envolvidas nesta parte do caminho, porque apesar de todos os perrengues que sua alma precisa administrar, há uma luz no caminho que avisa que o futuro é auspicioso.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Toda essa movimentação que parece desorganizada tem, no fundo, uma ordem bem estabelecida. Tudo aponta ao destino de você encerrar um enorme capítulo de sua vida e, ao mesmo tempo, iniciar outro completamente diferente.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Faça seus movimentos depois de sua alma se sentir totalmente segura e confortável, porque assim a atuação será dinâmica, não precisará de ajustes nem de correções. Em primeiro lugar sua segurança, depois o depois.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

O que você quiser fazer, que seja feito em nome de sua segurança e conforto, porque nesta parte do caminho você precisa, não apenas de alívio, como também de uma plataforma segura onde apoiar seus lindos projetos.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

 Sua força retorna aos poucos, e por isso se torna necessário você se despir de quaisquer vestígios de sentimentos negativos e se focar na boa vontade de fazer dar certo seus intuitos e pretensões. Para o bem de todos.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

No meio de tanta gente pretendendo tanta coisa, sua alma precisa tomar distância para não se acabrunhar com esse barulho todo. É preciso encontrar força no silêncio da alma, para reconhecer o que fazer a seguir

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Ainda que seja necessário conflitar e discutir, isso será preferível a deixar passar a oportunidade de esclarecer sua posição. Melhor não esperar que nesta parte do caminho haja só harmonia. Não é por aí.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Da ideia à prática parece fácil, porém, as circunstâncias nem sempre são favoráveis. Entra em campo a força de vontade, pois, somente ela é capaz de fazer com que você avance a despeito de circunstâncias adversas.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Todas essas especulações que você fica fazendo a respeito do futuro precisam ser passadas pela peneira fina do discernimento, assim você para de gastar energia em fantasias e se concentra no que pode ser feito.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de OLiberal.com

