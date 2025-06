Horóscopo de hoje 22/06: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, domingo (22/06), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia

VEJA MAIS



Saiba qual o seu signo

Oração forte de Maria Padilha e São Cipriano para fazer a pessoa chorar no pé

Confira a prece que promete fazer a pessoa amada chorar no seu pé muito rápido Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Domingo perfeito para descansar a mente e o corpo. A Lua Minguante favorece o autocuidado e a reconexão com o lar e as pessoas queridas. Com Marte no seu signo, a energia volta com tudo, mas evite decisões impulsivas e gastos por impulso. Use a criatividade para transformar a rotina e valorize as pequenas alegrias.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Seu brilho pessoal estará em evidência, com Lua, Vênus e Urano favorecendo encontros leves e cheios de afeto. Ainda assim, este é um dia de observar mais do que reagir. Boas ideias surgem em conversas sinceras, mas cuidado com mal-entendidos. Aproveite o domingo para recarregar suas energias ao lado de quem faz bem.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Atenção aos seus limites! Hoje é dia de escolher bem suas companhias e cuidar da saúde emocional. Evite ambientes e assuntos que tragam estresse. Uma conversa transformadora pode te ajudar a enxergar melhor seus sentimentos. O céu te convida a desacelerar e recarregar as baterias com leveza.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

O dia favorece o autoconhecimento. Aproveite para refletir sobre o que tem carregado além do necessário. A tensão emocional pode aparecer, mas momentos de carinho e apoio nas amizades vão fazer toda a diferença. No fim do dia, conecte-se com aquilo que te inspira e renove a fé em si mesmo.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Evite sobrecargas emocionais neste domingo. O dia pede silêncio, organização interna e tempo para se reconectar com seu propósito. Lua, Vênus e Urano te inspiram a viver com mais leveza e autenticidade. Seja gentil com suas emoções — o descanso será o melhor remédio.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Hora de colocar o coração em ordem. O domingo chega com uma energia suave e introspectiva, ideal para refletir sobre o que te move. Marte no seu signo te dá disposição, mas o céu pede empatia e equilíbrio. Conecte-se com o que te inspira: arte, espiritualidade ou uma boa conversa farão bem.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Seu corpo e sua mente pedem uma pausa. Use este domingo para se cuidar, recarregar as energias e manter distância do que te desequilibra. Conflitos internos podem surgir, mas ouvir sua intuição será essencial. À noite, boas vibrações chegam nas relações afetivas e familiares.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

O dia é ideal para reavaliar suas conexões. Quem soma e quem só pesa? A Lua Minguante te convida a fortalecer os laços reais e a se afastar de relações tóxicas. No fim do dia, Lua, Vênus e Urano trazem leveza para o amor e boas surpresas em encontros afetivos. Inspire-se!

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Organize o que precisa de atenção e se permita descansar o que for possível. A semana foi intensa e o domingo pede mais leveza, inclusive emocional. O céu te dá sinal verde para simplificar as relações e focar no que te faz bem. Evite discussões e aproveite o momento para se reconectar com você.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Com a Lua Minguante influenciando sua rotina, o domingo será ideal para desacelerar e refletir. Boas ideias surgem de momentos simples e genuínos. Cuidado com cobranças em excesso, tanto suas quanto dos outros. No fim do dia, os astros favorecem encontros sociais e criatividade — mas sem exageros nos gastos.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Domingo de boas energias no lar. Aproveite para fazer pequenas mudanças em casa ou cuidar de quem ama. A tensão dos últimos dias dá lugar a uma atmosfera mais acolhedora. Lua, Vênus e Urano elevam sua criatividade e sensibilidade. Escute seu coração e abrace sua autenticidade.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Hoje é dia de escutar mais e falar menos. O céu te pede introspecção e leveza nas trocas com os outros. Evite controlar tudo — deixe o fluxo das coisas te mostrar o caminho. No fim do dia, uma conversa especial pode renovar seus sentimentos e trazer mais esperança para a semana que começa.