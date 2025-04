Horóscopo de hoje 22/04: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo desta terça-feira 22/04, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS



FUTUROS IRRECONCILIÁVEIS

Data estelar: Lua quarto minguante em Aquário.

As regras que norteavam os fundamentos da convivência civilizada foram desintegradas e não há como voltar atrás, uma vez que essas são transgredidas oficialmente e a situação é preservada nessa direção, o futuro aponta para duas perspectivas divergentes e irreconciliáveis: ou nos armamos até os dentes e construímos bunkers para nos esconder da bestialidade, ou nos olhamos nos olhos e nos damos as mãos para nos fortalecer grupalmente e deter o avanço da bestialidade.

Aqueles que optarem pela bestialidade estarão abandonados à própria sorte, buscando segurança nas armaduras, e parecerão superiores e destinados a vencer. Aqueles que optarem pela solidariedade estarão sob o amparo de toda a Hierarquia Espiritual e, mesmo parecendo destinados a ser derrotados, uma vez mais, e como sempre, serão vitoriosos.

Saiba qual o seu signo

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ ÁRIES (21 de março a 20 de abril)

Se as condições não são as ideais, muito pelo contrário até, em vez de você se deixar convencer por essas, tente ser maior, e olhar a realidade com amplitude e capacidade compreensiva, ciente de que tudo se resolve.

♉ TOURO (21 de abril a 20 de maio)

Apesar dos sustos que de vez em quando você leva, vale a pena continuar apostando no futuro desejável com que sua alma sonha, porque ainda que pareça inalcançável, as limitações atuais não durarão para sempre.

♊ GÊMEOS (21 de maio a 20 de junho)

Nenhum ser humano está desprovido de memórias traumáticas, de condições psíquicas limitantes, porém, todo ser humano, também, está equipado com os instrumentos perfeitos para fazer das tripas coração e seguir em frente.

♋ CÂNCER (21 de junho a 22 de julho)

Atividades sociais que outrora lhe brindavam com regozijo, hoje se transformaram em obrigações que não têm a menor graça. Assim mudam as coisas, e quanto mais você acelerar o processo, melhor será para todo mundo.

♌LEÃO (23 de julho a 22 de agosto)

Coloque-se acima das picuinhas que as pessoas levam a sério, tanto que produzem consequências negativas de alto impacto. Mantenha sua mente e coração acima dessas picuinhas, para não perder tempo com o que não merece.

♍VIRGEM (23 de agosto a 22 de setembro)

Seria ingênuo afirmar que tudo vai dar certo, porque a perspectiva do mundo é tão incerta que ninguém poderia definir perfeitamente o futuro. Porém, continue você fazendo o que estiver ao seu alcance.

♎ LIBRA (23 de setembro a 22 de outubro)

Se você recebe o impacto de alguma maldade, procure se esquivar e passar a bola para frente com a maior rapidez possível, evitando criar ressentimentos que, neste momento, só atrapalhariam o que de importante acontece.

♏ ESCORPIÃO (23 de outubro a 21 de novembro)

Por mais que sua mente seja aguçada e astuta, sempre haverá alguém com mais astúcia e capacidade de sedução que você, e do jeito que anda o mundo, é preciso andar com muito cuidado para não cair em golpes. Melhor não.

♐ SAGITÁRIO (22 de novembro a 21 de dezembro)

O que normalmente seria fácil em qualquer outro momento, agora parece adquirir contornos de complexidade inusitada. Não importa, ponha isso na conta do andar do mundo, totalmente sem rumo e de ponta-cabeça. É assim.

♑ CAPRICÓRNIO (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Essa serenidade inexplicável, porque nada no cenário a confirmaria, há de ser cultivada e sustentada pela sua consciência, porque fala de um futuro que é totalmente possível de aproximar. Com amor.

♒AQUÁRIO (21 de janeiro a 19 de fevereiro)

A precipitação é compreensível, sua alma tem urgência para colocar tudo em ordem e em perspectiva, porém, em vez de a precipitação ajudar em algo, muito provavelmente agregaria problemas aos já existentes.

♓PEIXES (20 de fevereiro a 20 de março)

Você não espere uma melhora das condições do mundo para seguir em frente com seus intuitos, mas se adaptar aos acontecimentos e fazer o que estiver ao seu alcance para realizar suas pretensões. Nada menos do que isso.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.