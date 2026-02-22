Capa Jornal Amazônia
Horóscopo de hoje 22/02: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar neste domingo, 22 de fevereiro de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, domingo (22/02), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Orientar-se pelos sentimentos mais íntimos e viscerais é a melhor pedida para este momento, porque quando você deposita um voto de confiança nessa orientação, você percebe que é tudo mais fácil e definido.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Mantenha a cordialidade no trato com as pessoas, tanto com aquelas que você tem interesse quanto também com as que não representam interesse objetivo algum. A cordialidade é um investimento de retorno assegurado. É assim.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Faça valer suas pretensões e se exponha mais do que o habitual, porque se não for você a dar a cara e defender seus interesses, as pessoas não vão ter mais fé de que suas propostas sejam boas. Defenda seus interesses.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Bons ventos sopram o tempo inteiro, mas quando a mente se encerra nos eventuais ressentimentos que serpenteiam nela, pode aparecer o Arcanjo à sua frente e mesmo assim não ser percebido, ou pior, ser rejeitado.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Nem sempre é possível compreender o que acontece racionalmente, porém, você sempre terá à disposição os sentimentos, que por não passarem pelo sistema lógico conseguem assim sintetizar muito bem o que anda acontecendo.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

As pessoas que você considera importantes para seus projetos estão por aí, disponíveis, mas você precisa tomar as iniciativas necessárias para se aproximar delas, conversando abertamente sobre seus projetos.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Às vezes é muito difícil e desgastante se manter dentro das normas da correção, porém, essa dificuldade é compensada com os resultados, não apenas imediatos, que podem ser pequenos, mas a longo prazo, que serão enormes.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Agora é um bom momento para você fazer as propostas que tem em mente, mas que até aqui não encontrou um bom momento para as apresentar. Evidentemente, não há garantia de nada, mas pelo menos é um bom momento.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Havendo bons sentimentos e boas intenções, só falta você tomar as iniciativas pertinentes que sejam reflexo dessas condições, porque se não tomar nenhuma atitude, ninguém será obrigado a adivinhar seus sentimentos.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

A boa onda que circula nos relacionamentos há de ser aproveitada por você para fazer os eventuais ajustes de conta que foram deixados de lado no passado. Melhor não acumular ajustes, senão depois ficam tensos.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Com carinho, cuidado e boa vontade, inúmeros aspectos práticos serão resolvidos, mas o contrário há de acontecer se por essas coisas estranhas dos sentimentos sua alma se inclinar à má vontade. Essa atrapalha tudo.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Havendo boa vontade para as pessoas colaborarem entre si, tudo será mais fácil, mas apesar de todo mundo saber disso, mesmo assim essa boa vontade brilha pela ausência porque ninguém obriga ninguém nesse sentido.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.)

