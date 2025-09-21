Horóscopo de hoje 21/09: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, domingo (21/09), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Talvez você não tenha ainda a dimensão das transformações que aconteceram e das que em gerúndio se desenvolvem, mas é importante que você tenha em mente que a vida não será nunca mais o que foi. Tudo diferente.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

O inevitável pode ser temido, mas deveria ser acolhido com serenidade, porque é uma mensagem desse organismo colossal que chamamos de Universo. É triste que o ser humano viva com medo a maior parte do tempo.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Estando tudo bem para todas as partes, não haveria mais motivo de disputa. Porém, na prática as coisas não são assim, porque à medida que algo fica bem, as pessoas puxam de dentro de si outras queixas diferentes.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Em alguns momentos, o entendimento entre as pessoas empaca e até parece retroceder, mas você precisa confiar em que tudo está indo da melhor maneira possível, apesar dos contratempos. O entendimento prevalecerá.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Para você assegurar o que pretende, é uma questão de seguir pelo caminho sem chamar muito a atenção, e isso só é possível se escondendo por trás do cumprimento das obrigações e responsabilidades. Abaixo do radar.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Nenhuma pessoa é inalcançável, algumas são de mais difícil acesso do que outras, e se você tiver em mente uma em especial, procure se movimentar estrategicamente na direção dela, sem se importar com a dificuldade.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Siga pela linha de tudo que você deva fazer, gostando ou não, e perceberá quanto rende o tempo, porque se você fica resistindo ao inevitável, o tempo se perde todo em lamentos e dores totalmente desnecessárias.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

De um jeito ou de outro, pela facilidade ou pela complicação, as pessoas envolvidas nesta parte do seu caminho vão precisar se entender e fazer alguns combinados. Sem dar esse passo em primeiro lugar, nada feito.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

O que tiver de acontecer, acontecerá, e o que você quiser fazer acontecer, você terá de tomar as devidas iniciativas. Será que vai dar para conciliar os acontecimentos do destino e os de seu desejo? O tempo dirá.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

É muito bom que você tenha suas opiniões formadas e bem substanciadas, porém, melhor ainda seria que você revisasse suas opiniões, porque alguns conceitos, com o tempo, se transformam em preconceitos.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Grandes voos requerem enormes investimentos, e é diante dessa realidade que a alma fica temerosa de que o investimento não traga os resultados desejados. Porém, como saber dos resultados antes de fazer o investimento?

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Os deveres existem não para torturar sua alma livre, mas para que a liberdade pretendida não degringole em jogos de poder nefastos. Os limites são muito úteis para perceber qual é o melhor caminho a seguir.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de OLiberal.com)