Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Astral chevron right

Horóscopo de hoje 21/09: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar neste domingo, 21 de setembro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, domingo (21/09), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS

image Astrologia aponta os signos com mais 'dedo podre' no amor; veja se o seu está na lista
Saiba por que certos signos atraem pessoas que não prestam, segundo o horóscopo



image Astrologia: sol em gêmeos altera o dinheiro em diversos signos; entenda
Para os signos de Áries e Gêmeos, este mês promete muitas oportunidades!


 

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Talvez você não tenha ainda a dimensão das transformações que aconteceram e das que em gerúndio se desenvolvem, mas é importante que você tenha em mente que a vida não será nunca mais o que foi. Tudo diferente.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

O inevitável pode ser temido, mas deveria ser acolhido com serenidade, porque é uma mensagem desse organismo colossal que chamamos de Universo. É triste que o ser humano viva com medo a maior parte do tempo.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

 Estando tudo bem para todas as partes, não haveria mais motivo de disputa. Porém, na prática as coisas não são assim, porque à medida que algo fica bem, as pessoas puxam de dentro de si outras queixas diferentes.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

 Em alguns momentos, o entendimento entre as pessoas empaca e até parece retroceder, mas você precisa confiar em que tudo está indo da melhor maneira possível, apesar dos contratempos. O entendimento prevalecerá.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Para você assegurar o que pretende, é uma questão de seguir pelo caminho sem chamar muito a atenção, e isso só é possível se escondendo por trás do cumprimento das obrigações e responsabilidades. Abaixo do radar.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

 Nenhuma pessoa é inalcançável, algumas são de mais difícil acesso do que outras, e se você tiver em mente uma em especial, procure se movimentar estrategicamente na direção dela, sem se importar com a dificuldade.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Siga pela linha de tudo que você deva fazer, gostando ou não, e perceberá quanto rende o tempo, porque se você fica resistindo ao inevitável, o tempo se perde todo em lamentos e dores totalmente desnecessárias.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

De um jeito ou de outro, pela facilidade ou pela complicação, as pessoas envolvidas nesta parte do seu caminho vão precisar se entender e fazer alguns combinados. Sem dar esse passo em primeiro lugar, nada feito.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

O que tiver de acontecer, acontecerá, e o que você quiser fazer acontecer, você terá de tomar as devidas iniciativas. Será que vai dar para conciliar os acontecimentos do destino e os de seu desejo? O tempo dirá.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

É muito bom que você tenha suas opiniões formadas e bem substanciadas, porém, melhor ainda seria que você revisasse suas opiniões, porque alguns conceitos, com o tempo, se transformam em preconceitos.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Grandes voos requerem enormes investimentos, e é diante dessa realidade que a alma fica temerosa de que o investimento não traga os resultados desejados. Porém, como saber dos resultados antes de fazer o investimento?

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Os deveres existem não para torturar sua alma livre, mas para que a liberdade pretendida não degringole em jogos de poder nefastos. Os limites são muito úteis para perceber qual é o melhor caminho a seguir.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

horóscopo

astral

signo do dia

Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda