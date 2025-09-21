Horóscopo de hoje 21/09: veja a previsão para todos os signos
Saiba o que esperar neste domingo, 21 de setembro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes
Veja o horóscopo de hoje, domingo (21/09), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.
🔮 Saiba qual o seu signo
- Áries: 21 de março a 20 de abril
- Touro: 21 de abril a 20 de maio
- Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho
- Câncer: 21 de junho a 22 de julho
- Leão: 23 de julho a 22 de agosto
- Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro
- Libra: 23 de setembro a 22 de outubro
- Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro
- Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro
- Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro
- Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro
- Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março
♈ Áries (21/03 a 20/04)
Talvez você não tenha ainda a dimensão das transformações que aconteceram e das que em gerúndio se desenvolvem, mas é importante que você tenha em mente que a vida não será nunca mais o que foi. Tudo diferente.
♉ Touro (21/04 a 20/05)
O inevitável pode ser temido, mas deveria ser acolhido com serenidade, porque é uma mensagem desse organismo colossal que chamamos de Universo. É triste que o ser humano viva com medo a maior parte do tempo.
♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)
Estando tudo bem para todas as partes, não haveria mais motivo de disputa. Porém, na prática as coisas não são assim, porque à medida que algo fica bem, as pessoas puxam de dentro de si outras queixas diferentes.
♋ Câncer (21/06 a 22/07)
Em alguns momentos, o entendimento entre as pessoas empaca e até parece retroceder, mas você precisa confiar em que tudo está indo da melhor maneira possível, apesar dos contratempos. O entendimento prevalecerá.
♌ Leão (23/07 a 22/08)
Para você assegurar o que pretende, é uma questão de seguir pelo caminho sem chamar muito a atenção, e isso só é possível se escondendo por trás do cumprimento das obrigações e responsabilidades. Abaixo do radar.
♍ Virgem (23/08 a 22/09)
Nenhuma pessoa é inalcançável, algumas são de mais difícil acesso do que outras, e se você tiver em mente uma em especial, procure se movimentar estrategicamente na direção dela, sem se importar com a dificuldade.
♎ Libra (23/09 a 22/10)
Siga pela linha de tudo que você deva fazer, gostando ou não, e perceberá quanto rende o tempo, porque se você fica resistindo ao inevitável, o tempo se perde todo em lamentos e dores totalmente desnecessárias.
♐ Escorpião (23/10 a 21/11)
De um jeito ou de outro, pela facilidade ou pela complicação, as pessoas envolvidas nesta parte do seu caminho vão precisar se entender e fazer alguns combinados. Sem dar esse passo em primeiro lugar, nada feito.
♐ Sagitário (22/11 a 21/12)
O que tiver de acontecer, acontecerá, e o que você quiser fazer acontecer, você terá de tomar as devidas iniciativas. Será que vai dar para conciliar os acontecimentos do destino e os de seu desejo? O tempo dirá.
♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)
É muito bom que você tenha suas opiniões formadas e bem substanciadas, porém, melhor ainda seria que você revisasse suas opiniões, porque alguns conceitos, com o tempo, se transformam em preconceitos.
♒ Aquário (21/01 a 19/02)
Grandes voos requerem enormes investimentos, e é diante dessa realidade que a alma fica temerosa de que o investimento não traga os resultados desejados. Porém, como saber dos resultados antes de fazer o investimento?
♓ Peixes (20/02 a 20/03)
Os deveres existem não para torturar sua alma livre, mas para que a liberdade pretendida não degringole em jogos de poder nefastos. Os limites são muito úteis para perceber qual é o melhor caminho a seguir.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de OLiberal.com)
