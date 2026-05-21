Horóscopo de hoje 21/05: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira (21/05), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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Confira a prece que promete fazer a pessoa amada chorar no seu pé muito rápido Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Coloque seu charme para funcionar, porque agora não é necessário fazer demonstrações de força que só agregariam estresse ao cenário. Seu charme há de ser posto sobre a mesa do jogo para obter resultados melhores.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Falar abertamente de sentimentos profundos pode ser libertador, desde que seus interlocutores sejam as pessoas certas, porque se forem as erradas, essa abertura toda se voltará contra você. As pessoas são fofoqueiras.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

As promessas são lindas e entusiasmam, mas nesta parte do caminho é melhor sua alma ser mais pragmática do que entusiasta, apesar de ser tão belo o sentimento que não pareceria necessário manter os pés no chão.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Com esse jeitinho característico, doce e firme ao mesmo tempo, você conseguirá dobrar as pessoas e fazer tudo da forma como deseja. Ainda assim, procure não dormir sobre os louros, nada está sólido o suficiente.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Os entendimentos que pareciam estar na direção certa apresentam agora alguns vieses que preocupam sua alma. No entanto, nada indica que sejam impedimentos definitivos para as questões que sua alma quer resolver.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

De onde vai sair o dinheiro que você precisa para virar a mesa? A Vida é surpreendente e oferece as oportunidades certas para que nós, os humanos existentes entre o céu e a terra, as aproveitemos como quisermos.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

As facilidades que se apresentarem precisam ser passadas em revista, para verificar se são tentações inúteis ou se há realmente algo de aproveitável nelas. Não que tudo deva ser difícil, mas melhor não se enganar.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

A mente é poderosa, mas não o suficiente para fazer acontecer milagres. Se você pretende milagres nesta parte do caminho, use a mente para elevar orações, mas ao mesmo tempo arregace as mangas e faça acontecer

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Cair no conto que as pessoas simpáticas fazem é bastante fácil, e se isso acontecer não se detenha em recriminações, é natural que a simpatia produza um encantamento fora do comum. Toque a bola para frente.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

As pessoas sedutoras são um alívio para a alma, que se nutre de beleza, tanto quanto de verdade e de bondade também. Aproveite a onda, porém, evite negligenciar o que seja necessário em troca da sedução.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Aquilo que parecia engatilhado há de ser verificado várias vezes para ser consolidado. Evite deixar nas mãos do destino qualquer coisa que o valha, especialmente os assuntos que você deseja ver realizados. Em frente.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

As ilusões sempre rondam a alma, porque entre o céu e a terra as coisas se complicam tanto que a mente consegue produzir imagens impossíveis de realizar, mas que aliviam um tanto o peso que se precisa carregar.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)