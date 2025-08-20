Capa Jornal Amazônia
Horóscopo de hoje 20/08: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta quarta-feira, 20 de agosto de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, quarta-feira (20/08), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Sentir-se na crista da onda não é suficiente, você há de agir de acordo, mas sem pisar na bola da vaidade, que sempre estende armadilhas com cara de chances de vitória. A experiência humana de ser é muito complexa.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Para sua alma se sentir segura não é necessário você retornar a um passado que supostamente teria sido melhor, porque as melhorias estão no tempo futuro, e é nessa direção que você precisa seguir. Nada além, nada aquém.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Se tudo acontecesse de acordo ao que imaginamos, perderíamos a chance de continuar nos surpreendendo com os métodos misteriosos e sábios do funcionamento da vida. Isso é o pior que pode acontecer a um ser humano.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Sonhos e fantasias parecem iguais, mas se diferenciam nos resultados, porque enquanto os sonhos se transformam em realizações, as fantasias sempre degringolam em decepção e frustração. Nada disso você quer.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Seu brilho continuará ofuscado enquanto você continuar fazendo suspense sobre as iniciativas que tomará. Esse não é um cenário negativo, mas o suspense há de ser administrado com sabedoria, não pode durar demais.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Você pensa que, com os recursos certos, todos os problemas desapareceriam e você faria decolar seus projetos. Acontece apenas que a vida tem planos muito diferentes dos que você imagina. Há males que vêm por bem.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

As pessoas certas existem, mas andam tão transtornadas com o cenário do mundo que não se encontram tão disponíveis quanto em outras épocas. Isso não significa que esteja tudo perdido, apenas que é difícil encontrar.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

O que importa se seus sonhos parecem elevados demais para serem realizados? O que importa que as pessoas aconselhem você a pôr os pés no chão e ser realista? O que importa é que sua alma continue acreditando.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

É de fundamental importância que você feche seus ouvidos a esse monte de gente maluca que anda espalhando fofocas por aí, como se soubesse mais da vida alheia do que as próprias pessoas alvo das fofocas. Selecione.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Essa sensação de que a qualquer momento pode acontecer um desastre já se provou falha na maior parte das vezes e, por isso, seria sábio de sua parte começar a lhe impor limites precisos e severos. Ou desesperar.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Essas pessoas magníficas que circulam por aí e que você gostaria de aproximar são justamente as referências que você precisa para dar um impulso positivo à construção do seu destino Entre na coreografia social.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

A excelência não acontece espontaneamente, como um presente divino, a excelência acontece como resultado de muito treino, de muitos erros cometidos e de você se dispor a aprender com cada um desses erros. Em frente.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

