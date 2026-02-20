Capa Jornal Amazônia
Horóscopo de hoje 20/02: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta sexta-feira 20 de fevereiro de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, sexta-feira (20/02), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Há coisa demais acontecendo, e há ainda as coisas que você precisa fazer acontecer, a despeito de não haver muita margem de manobra para isso. Em vez de esperar que algo aconteça, tome a dianteira e faça acontecer.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

A vida é mistério e nem por isso deixamos de viver e de produzir alegria e progresso. É desnecessário você se preocupar porque há coisas que não consegue compreender, você desfruta da vida sem nem mesmo saber o que ela é.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Dinamize a vida social, porque o melhor do futuro vai depender de bons relacionamentos, os quais não são necessariamente com as pessoas de sua simpatia, mas também pautados pelos interesses que elas representarem.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Independentemente da natureza dos objetivos que sua alma pretende conquistar, importante é apenas que você se exponha, que você saia do lugar de defesa e comece a atacar, para fazer valer suas pretensões. Em frente.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Você emerge de um longo e sinuoso tempo de restrições e limites para uma época de ampliação de seu alcance, porém, isso não chega sem antes ter cobrado de você muito sacrifício. Não importa, o que interessa é decolar.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

 A verdade sempre estará nas emoções, porque nos argumentos as pessoas escondem o que verdadeiramente sentem, em nome de levar vantagem umas sobre as outras. Use esse recurso com parcimônia, prefira a sinceridade.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Nem sempre a companhia de certas pessoas é agradável, mas, ao mesmo tempo, precisamos delas e, como resultado, fazemos concessões. Nada de errado com isso, desde que você não perca de vista as pessoas que aprecia.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

É evidente que não haveria tempo suficiente para explorar todas as potencialidades que sua alma percebe, mas o entusiasmo, apesar de virtuoso, engana também com a ideia de que vai dar tempo e espaço para tudo.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Se você já fez uma boa seleção de objetivos, a partir de agora poderá aproveitar as chances de progresso que a Vida, com seus mistérios, lhe oferece. Se não fez essa seleção, é bom começar por aí agora.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Muitas coisas serão deixadas para trás e agora é uma boa hora para você se munir de boa vontade nesse sentido, se desapegando de comportamentos que outrora foram úteis, mas que agora produzem contratempos.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

O ritmo fica mais dinâmico a partir de agora, e isso significa que você ouvirá muitas propostas e se entusiasmará com todas elas. É importante lembrar que, evidentemente, nunca é possível aceitar tudo que é proposto.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Daqui para frente, tome todas as iniciativas necessárias para melhorar sua vida financeira, porque qualquer movimento, por menor que seja, agregará valor e dinamismo. Evite a inércia, essa vai direto ao abismo.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)

.
