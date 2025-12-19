Horóscopo de hoje 19/12: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sexta-feira (19/12), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Dadas as circunstâncias, não importa o quanto sua alma se entusiasme com as visões do futuro, por enquanto é melhor você se ater ao que seja possível e que esteja ao seu alcance, sem fazer muito barulho. É assim.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Há pessoas pesadas mesmo, mas nesta época do ano é melhor não arrumar encrenca e evitar conflitos, porque nada de bom sairia dos confrontos e, ainda por cima, seria mais difícil você se livrar dessas pessoas.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Agora não é uma boa hora para iniciar confrontos, portanto, evite reagir ao que as pessoas façam e digam, melhor você aguardar por um momento mais oportuno, e tirar a satisfação que, agora, seria contraproducente.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Para que tudo fique em ordem, as pessoas precisariam entrar em consenso, mas é aí justamente que a coisa pega, porque, ainda que, por uma questão de formalidades, as pessoas concordem, na prática a questão é diferente.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Faça o que estiver ao seu alcance sem se deixar levar pela ansiedade de que poderia fazer mais. Este é um momento em que sua alma precisa ter sossego suficiente e se convencer de que fazendo o possível já estaria bom demais.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

As pessoas encantam com promessas fabulosas, mas depois não entregam nada do que prometem. Esse movimento tem se tornado normal nos dias de hoje, mas não é nada saudável prometer e não cumprir. Mais atenção.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que começa a bater aquela ansiedade tola de que não vai ser possível dar conta do recado. Drible esses pensamentos tolos, porque são mentirosos, como sempre. Ansiedade tola.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Abra sua mente à possibilidade de que nenhum de seus planos imediatos possa ser realizado, porque o cenário anda bastante caótico, isto é, imprevisível, e quando a gente faz planos, nós queremos previsibilidade.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Talvez você sinta que chegou a hora de tomar algumas atitudes, porém, se você observar o cenário, o estado das pessoas e as circunstâncias, provavelmente mudará de ideia e esperará por outro momento.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Talvez você sinta que chegou a hora de tomar algumas atitudes, porém, se você observar o cenário, o estado das pessoas e as circunstâncias, provavelmente mudará de ideia e esperará por outro momento.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Cada pessoa que falar com você dirá uma coisa diferente a respeito do mesmo assunto, e isso tende a provocar bastante confusão, justo no momento em que sua alma clama por orientação. Isso vai passar, sem problema.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Seria ideal que as coisas estivessem todas sob controle nesta época do ano, mas parece que será melhor você começar a contar o tempo de outra forma, para não se frustrar com o andamento das coisas, e seguir em frente.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)