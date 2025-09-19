Horóscopo de hoje 19/09: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sexta-feira (19/09), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

♈ Áries (21/03 a 20/04)

As demandas que as pessoas fazem podem parecer um tanto mesquinhas e egoístas, mas nesta parte do caminho precisam ser tidas em conta, porque a necessidade determina que haja o maior equilíbrio e harmonia possíveis.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Além de você ter seus planos e desejos, é imprescindível que haja uma ação condizente com todas essas visões e ímpetos, porque senão o tempo vai passar e inevitavelmente a decepção virá a bater em sua porta. Melhor não.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Faça o que seus ímpetos determinarem, mas fique ciente de que tudo tem um preço, e que seria melhor o calcular antes de se deixar levar pelo ímpeto do desejo. Tudo tem seu lugar e hora certa, esse é o cálculo.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Há coisas que você precisa encarar, mesmo sem nenhuma boa vontade a esse respeito, e por isso, é melhor encarar logo, sem mais demoras, para evitar que os assuntos vão se acumulando até ficarem insuportáveis. Isso não.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Aquilo que você não conseguir harmonizar pessoalmente, será melhor abrir o jogo e convidar outras pessoas a darem opiniões sobre o assunto, porque quanto mais amplas forem as observações, melhor será para todo mundo.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Tudo pode e deve ser negociado, porque o momento é propício para que seus interesses sejam valorizados, tanto quanto você associar seu trabalho e capacidade a pessoas que possam agregar algo bom também. É por aí.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

A melhor atitude que você pode tomar nesta parte do caminho diante dos desafios é tomar as iniciativas que você esperaria que outras pessoas tomassem, mas que se você não tomar vai ficar um vazio desagradável. Melhor não.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Com muita serenidade e confiança, se movimente discretamente por entre as pessoas e as demandas que elas fazem, tendo em mente realizar suas pretensões, mas sem forçar a barra em absolutamente momento algum. É por aí.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Com a ajuda das pessoas que supostamente estariam aí justamente para isso, ajudar, é certo que as coisas sairiam muito bem. Porém, mesmo as pessoas estando aí para ajudar, ainda assim, elas não ajudam.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Nesta parte do caminho é propício fazer várias coisas ao mesmo tempo, ainda que isso provoque certa dose de desordem, que sua alma tanto teme. A desordem servirá para a inspiração criativa fluir melhor.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Aquilo que você não se atreveria a fazer em outros momentos, agora seria a melhor coisa para colocar em prática. Afinal, se você deixar que o temor oriente seus passos o tempo inteiro, nada de bom vai acontecer.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Manter o realismo é a melhor opção, porque ficar viajando na onda de lindas ilusões, apesar de manter o ânimo lá em cima e a boa vontade em ação, depois desequilibra tudo quando a decepção, inevitável, acontecer.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de OLiberal.com)