Horóscopo de hoje 19/06: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sexta-feira (19/06), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

As situações com que sua alma se regozija precisam ser modificadas de tempos em tempos, porque a repetição desgasta e desorienta. Renovar o repertório de experiências que brindem com regozijo é imprescindível. Em frente.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Os humores das pessoas com que você convive podem não estar lá essas coisas, intoxicando um pouco o ambiente. Porém, se você se deixar contaminar com a situação ou não, isso é do âmbito de sua boa ou má vontade.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Há dias, como hoje, em que seria melhor se despir da boa vontade de orientar e dar conselhos às pessoas, porque o tiro sairia pela culatra, e a boa intenção seria criticada duramente. Tome distância e silencie.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Reserve o dia para descansar, mas se você já tem vários compromissos engatilhados, ou você os desmarca, ou você participa desses com total desapego pelos resultados. Descansar é a prioridade do dia de hoje.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

As ideias podem ser ótimas, mas não é hora de tomar iniciativas tendo em mente a realização dessas. Procure respirar com serenidade para desfrutar da existência entre o céu e a terra, sem se obrigar a nenhum resultado.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Reserve bastante tempo para cuidar de você, especialmente no âmbito invisível da alma, resistindo a se envolver nessas argumentações subjetivas sobre como tudo deveria ser diferente. Isso não vai conduzir a nada bom.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Descansar um pouco seria sábio, porque não se pode repetir o que deu certo nos dias anteriores. Ao contrário, o dinamismo da vida social entra em recessão agora, para temporariamente você precisar de um pouco de solidão.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Repetir o que deu certo nos dias anteriores não garante os mesmos resultados, porque hoje é um dia que contrasta com os anteriores. Procure usar a sensibilidade, que informa com clareza que hoje é um dia diferente.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Talvez, as boas ideias que entusiasmaram nos dias anteriores, hoje se mostrem com menos vigor e precisem ser descartadas, porque sua alma descobre que nunca encontrariam real oportunidade de serem postas em prática.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Cuide para que o mau humor não seja o motivo de você se precipitar na direção do que pareceria ser excitante, mas que, depois de experimentado, só agregaria ainda mais mau humor. Tome distância e descanse.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

As pessoas que lhe servem de referência são pessoas, e isso significa que nem tudo que sair da boca delas seria sempre algo útil, que orientaria. E preciso aceitar que os humores oscilam e provocam efeitos.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

As pessoas que lhe servem de referência são pessoas, e isso significa que nem tudo que sair da boca delas seria sempre algo útil, que orientaria. E preciso aceitar que os humores oscilam e provocam efeitos.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)