Horóscopo de hoje 19/06: veja a previsão para todos os signos
Saiba o que esperar nesta sexta-feira, 19 de junho de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes
Veja o horóscopo de hoje, sexta-feira (19/06), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.
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🔮 Saiba qual o seu signo
- Áries: 21 de março a 20 de abril
- Touro: 21 de abril a 20 de maio
- Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho
- Câncer: 21 de junho a 22 de julho
- Leão: 23 de julho a 22 de agosto
- Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro
- Libra: 23 de setembro a 22 de outubro
- Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro
- Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro
- Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro
- Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro
- Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março
♈ Áries (21/03 a 20/04)
As situações com que sua alma se regozija precisam ser modificadas de tempos em tempos, porque a repetição desgasta e desorienta. Renovar o repertório de experiências que brindem com regozijo é imprescindível. Em frente.
♉ Touro (21/04 a 20/05)
Os humores das pessoas com que você convive podem não estar lá essas coisas, intoxicando um pouco o ambiente. Porém, se você se deixar contaminar com a situação ou não, isso é do âmbito de sua boa ou má vontade.
♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)
Há dias, como hoje, em que seria melhor se despir da boa vontade de orientar e dar conselhos às pessoas, porque o tiro sairia pela culatra, e a boa intenção seria criticada duramente. Tome distância e silencie.
♋ Câncer (21/06 a 22/07)
Reserve o dia para descansar, mas se você já tem vários compromissos engatilhados, ou você os desmarca, ou você participa desses com total desapego pelos resultados. Descansar é a prioridade do dia de hoje.
♌ Leão (23/07 a 22/08)
As ideias podem ser ótimas, mas não é hora de tomar iniciativas tendo em mente a realização dessas. Procure respirar com serenidade para desfrutar da existência entre o céu e a terra, sem se obrigar a nenhum resultado.
♍ Virgem (23/08 a 22/09)
Reserve bastante tempo para cuidar de você, especialmente no âmbito invisível da alma, resistindo a se envolver nessas argumentações subjetivas sobre como tudo deveria ser diferente. Isso não vai conduzir a nada bom.
♎ Libra (23/09 a 22/10)
Descansar um pouco seria sábio, porque não se pode repetir o que deu certo nos dias anteriores. Ao contrário, o dinamismo da vida social entra em recessão agora, para temporariamente você precisar de um pouco de solidão.
♐ Escorpião (23/10 a 21/11)
Repetir o que deu certo nos dias anteriores não garante os mesmos resultados, porque hoje é um dia que contrasta com os anteriores. Procure usar a sensibilidade, que informa com clareza que hoje é um dia diferente.
♐ Sagitário (22/11 a 21/12)
Talvez, as boas ideias que entusiasmaram nos dias anteriores, hoje se mostrem com menos vigor e precisem ser descartadas, porque sua alma descobre que nunca encontrariam real oportunidade de serem postas em prática.
♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)
Cuide para que o mau humor não seja o motivo de você se precipitar na direção do que pareceria ser excitante, mas que, depois de experimentado, só agregaria ainda mais mau humor. Tome distância e descanse.
♒ Aquário (21/01 a 19/02)
As pessoas que lhe servem de referência são pessoas, e isso significa que nem tudo que sair da boca delas seria sempre algo útil, que orientaria. E preciso aceitar que os humores oscilam e provocam efeitos.
♓ Peixes (20/02 a 20/03)
As pessoas que lhe servem de referência são pessoas, e isso significa que nem tudo que sair da boca delas seria sempre algo útil, que orientaria. E preciso aceitar que os humores oscilam e provocam efeitos.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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