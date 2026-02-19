Horóscopo de hoje 19/02: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira (19/02), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS



🔮 Saiba qual o seu signo

Oração forte de Maria Padilha e São Cipriano para fazer a pessoa chorar no pé

Confira a prece que promete fazer a pessoa amada chorar no seu pé muito rápido Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

As demandas que a Vida lhe faz chegam através das pessoas, mas também da maneira com que você pensa que deveria atuar. Há demandas de todos os tipos e agora se torna imprescindível que você as selecione com sabedoria.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Quando o progresso é apenas material, com o tempo a alma fica desidratada e amarga. O verdadeiro progresso há de ser integral, ou seja, material e espiritual, essa é a única maneira segura de enriquecer. Só assim.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Às vezes, não é possível selecionar direito as pessoas que sua alma precisa, e assim são feitas escolhas desprovidas de sentimentos, mas cheias de assuntos objetivos. Considere isso como uma necessidade básica.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Se nada é perfeito, pelo menos que isso sirva para aperfeiçoar todos os processos, em vez de se acomodar em situações mequetrefes. Agora começa um longo período de tentativas e de erros, com resultados concretos.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

A partir de agora começa a decolagem, porque se encerra o longo tempo em que sua alma ficou patinando no mesmo lugar sem conseguir transcender os problemas que a limitavam. A partir de agora tudo será diferente.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Melhor não esperar não ter nada a perder para se atrever a tomar atitudes positivas diante dos desafios. Melhor você se adiantar a essa situação, para evitar transtornos que não seriam estritamente necessários.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Lidar com certo tipo de pessoas é um desafio enorme, porque você precisa delas, mas ao mesmo tempo elas lhe causam antipatia. Melhor se acostumar a essa discrepância, que parece ter chegado para ficar por um bom tempo.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

A diversidade das potencialidades que sua alma percebe é incompatível com o tempo disponível para as explorar. Tenha isso em mente nos próximos meses, para não abraçar tudo, mas selecionar com discernimento.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Nunca vai faltar motivação e entusiasmo a você, a única pergunta que resta é, será que sua alma vai se entusiasmar pelo projeto certo? Faça a si essa pergunta todos os dias, para evitar equívocos e mal-entendidos.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Neste momento o passado e o futuro se dividem no gerúndio, porque enquanto você toma as decisões, sejam essas silenciosas ou públicas, o que você era até aqui vai sendo enterrado enquanto o futuro se desenvolve.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Muitas coisas serão ditas, muitas propostas serão colocadas sobre a mesa a partir de agora, mas você precisa segurar seu entusiasmo para não se precipitar a aceitar algo que, depois, se tornará insuportável.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

As manobras que você tiver de fazer para evitar problemas no futuro precisam ser colocadas em marcha o quanto antes, mas especialmente neste momento, em que tudo ajuda nesse sentido. Só falta você tomar a iniciativa.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)