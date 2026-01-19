Horóscopo de hoje 19/01: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, segunda-feira (19/01), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Sem laços de solidariedade e cooperação mutua sua alma pode, eventualmente, ter conquistado toda a independência que ansiava, mas nem isso poupará você da ansiedade de saber que em algum momento precisará de ajuda.



♉ Touro (21/04 a 20/05)

Com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo e não havendo espaço suficiente para você se retirar e amadurecer as ideias, há de se tomar cuidado para não optar por soluções aparentemente simples, mas que seriam precipitadas.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

A vontade de mudar todos os planos atinge seu ápice nesses dias, e sua alma terá de administrar tudo isso com muita sabedoria, porque não parece ser bom você chutar o balde e mudar o roteiro de tudo sem prévio aviso.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Rondam perigos, porém, o pressentimento desses há de ser administrado com cuidado para não degringolar em paranoia, a qual se cobre sempre de argumentos muito astutos, mas que são, na sua maioria, fantasiosos.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Dar a razão a outras pessoas não é o mesmo que declarar derrota, às vezes é preciso tomar uma atitude estratégica para evitar que certos assuntos adquiram uma proporção indevida. Depois, você ajustará contas com as pessoas.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

O momento encerra potencialidades fantásticas que sua alma pressente, mas que ainda não consegue decifrar como as aproveitar. Não importa, continue em frente com seus compromissos e a boa vontade posta em prática.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

É muito bom quando a vida parece sorrir e trazer até você propostas e perspectivas interessantes, mas é justamente nesse tipo de momento que sua alma precisa se conter para não se precipitar na direção de assuntos imaturos.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Aquilo que possa ser finalizado neste momento há de ser considerado prioridade, porque assim sua alma se verá livre de amarras tóxicas que fazem o passado se repetir indefinidamente. É hora de acabar com isso.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Há muito assunto que requer mais reflexão e conversa, porque envolve muitas outras pessoas além de você, e nem todas elas se entendem entre si, havendo discórdias que, se não surgirem agora, o farão depois, com certeza.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Contabilize suas vitórias com sabedoria, para exorcizar esse sentimento de fragilidade que atormenta. Sua alma nunca será completamente independente, mas isso não há de ser motivo de ansiedade. De jeito algum.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Muitas decisões que precisam ser tomadas com urgência ainda estariam imaturas, mas chega uma hora em que não é possível esperar mais e, por isso, a despeito da precipitação, algo precisa ser feito. Em frente.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Nada acontece ao acaso, mas nem sempre é possível decifrar os sinais para saber por que acontecem as coisas. Eventualmente, é melhor desistir de buscar significado e se dedicar a viver como se fosse a primeira vez.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)