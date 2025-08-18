Horóscopo de hoje 18/08: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, segunda-feira (18/08), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

O dia pede foco e menos impulsividade. A energia taurina da Lua favorece decisões financeiras mais seguras. Evite conflitos por coisas pequenas no ambiente profissional.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

A Lua entra no seu signo e renova suas forças. Aproveite para cuidar de si, planejar o que vem pela frente e investir em momentos de prazer com moderação.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Mercúrio, seu planeta regente, em harmonia com Júpiter, aumenta sua capacidade de negociação. Excelente para entrevistas, reuniões ou estudos. Cuidado apenas com exageros verbais.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

O dia é ideal para organizar o emocional. Encontros com amigos ou colegas confiáveis podem trazer apoio. A intuição estará aguçada: confie no seu sexto sentido.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Com o Sol ainda brilhando no seu signo, você pode sentir mais autoconfiança. Mas a Lua em Touro exige equilíbrio entre ambição e realidade. Evite decisões precipitadas.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Mercúrio traz mais clareza para seus planos de longo prazo. Hoje é um bom dia para colocar ideias no papel, atualizar metas e rever hábitos que já não fazem mais sentido.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

O dia pede cautela nas finanças e mais atenção aos limites pessoais. Parcerias podem prosperar se houver equilíbrio entre dar e receber.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Relacionamentos estão no foco. A Lua em Touro toca diretamente sua área afetiva: evite confrontos e escolha o diálogo. A sensibilidade pode ajudar a resolver mal-entendidos.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Júpiter amplia seu desejo de liberdade, mas hoje o céu pede responsabilidade. Questões de saúde e organização pessoal ganham prioridade. Foque na rotina.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

A Lua em Touro harmoniza com seu signo e favorece projetos estruturados. Um bom dia para colocar a casa — e a vida — em ordem. Amor em fase de estabilidade.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Assuntos familiares ou ligados ao lar podem ganhar atenção especial hoje. O momento pede mais escuta do que ação. Tente não se sobrecarregar com tudo ao mesmo tempo.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Boas notícias podem surgir no trabalho ou nos estudos. A sensibilidade está alta, mas é importante filtrar melhor o que vem de fora para não se desgastar.