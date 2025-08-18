Horóscopo de hoje 18/08: veja a previsão para todos os signos
Saiba o que esperar nesta segunda-feira, 18 de agosto de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes
Veja o horóscopo de hoje, segunda-feira (18/08), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.
VEJA MAIS
🔮 Saiba qual o seu signo
- Áries: 21 de março a 20 de abril
- Touro: 21 de abril a 20 de maio
- Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho
- Câncer: 21 de junho a 22 de julho
- Leão: 23 de julho a 22 de agosto
- Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro
- Libra: 23 de setembro a 22 de outubro
- Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro
- Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro
- Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro
- Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro
- Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março
♈ Áries (21/03 a 20/04)
O dia pede foco e menos impulsividade. A energia taurina da Lua favorece decisões financeiras mais seguras. Evite conflitos por coisas pequenas no ambiente profissional.
♉ Touro (21/04 a 20/05)
A Lua entra no seu signo e renova suas forças. Aproveite para cuidar de si, planejar o que vem pela frente e investir em momentos de prazer com moderação.
♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)
Mercúrio, seu planeta regente, em harmonia com Júpiter, aumenta sua capacidade de negociação. Excelente para entrevistas, reuniões ou estudos. Cuidado apenas com exageros verbais.
♋ Câncer (21/06 a 22/07)
O dia é ideal para organizar o emocional. Encontros com amigos ou colegas confiáveis podem trazer apoio. A intuição estará aguçada: confie no seu sexto sentido.
♌ Leão (23/07 a 22/08)
Com o Sol ainda brilhando no seu signo, você pode sentir mais autoconfiança. Mas a Lua em Touro exige equilíbrio entre ambição e realidade. Evite decisões precipitadas.
♍ Virgem (23/08 a 22/09)
Mercúrio traz mais clareza para seus planos de longo prazo. Hoje é um bom dia para colocar ideias no papel, atualizar metas e rever hábitos que já não fazem mais sentido.
♎ Libra (23/09 a 22/10)
O dia pede cautela nas finanças e mais atenção aos limites pessoais. Parcerias podem prosperar se houver equilíbrio entre dar e receber.
♐ Escorpião (23/10 a 21/11)
Relacionamentos estão no foco. A Lua em Touro toca diretamente sua área afetiva: evite confrontos e escolha o diálogo. A sensibilidade pode ajudar a resolver mal-entendidos.
♐ Sagitário (22/11 a 21/12)
Júpiter amplia seu desejo de liberdade, mas hoje o céu pede responsabilidade. Questões de saúde e organização pessoal ganham prioridade. Foque na rotina.
♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)
A Lua em Touro harmoniza com seu signo e favorece projetos estruturados. Um bom dia para colocar a casa — e a vida — em ordem. Amor em fase de estabilidade.
♒ Aquário (21/01 a 19/02)
Assuntos familiares ou ligados ao lar podem ganhar atenção especial hoje. O momento pede mais escuta do que ação. Tente não se sobrecarregar com tudo ao mesmo tempo.
♓ Peixes (20/02 a 20/03)
Boas notícias podem surgir no trabalho ou nos estudos. A sensibilidade está alta, mas é importante filtrar melhor o que vem de fora para não se desgastar.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA