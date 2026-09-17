Horóscopo de hoje 17/09: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira (17/09), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Os murmúrios desgastam, mas seria melhor nem tentar enfrentar as pessoas fofoqueiras. Ao contrário, dê corda, ofereça espaço e testemunhe o quanto elas se enrolam e definham sozinhas, sem sua intervenção conflitante.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

As tarefas que você procrastinar agora sua alma terá de enfrentar no futuro, e provavelmente de uma forma mais incômoda do que agora. Seria sábio de sua parte se debruçar sobre as obrigações e dar conta delas.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Repetir o que em outro momento foi satisfatório não garante o mesmo resultado, pelo menos nesta parte do caminho. Seria interessante que você questionasse a real necessidade de buscar satisfação imediata. Só isso.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

O mal não era tão feio quanto o pintavam nem tampouco o bem era lá essas coisas, as experiências que você acumulou ao longo do tempo serviram para questionar o que você dava por sabido e garantido. Isso é amadurecimento.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Planeje direito seu futuro, pensando a longo prazo para que, ao se envolver nas discussões atuais, sua alma não se distraia com resultados imediatos, que podem até ser bons, mas seriam efémeros também. Melhor não.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Os impedimentos que até pouco tempo atrás pareciam insuperáveis, agora demonstram vulnerabilidades que sua alma pode explorar. Nada faça seguindo qualquer tipo de manual, use a criatividade, só assim você os superará.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Alguém terá de chamar a atenção dessas pessoas teimosas que, em vez de seguir pela rota acordada, continuam fazendo tudo do jeito delas, que não seria o melhor para o momento. Conflitos surgem disso, mas muito bem-vindos.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Por mais que você tente desviar a atenção, sua mente está cheia de discussões e conflitos, que provavelmente nunca se expressarão abertamente, mas que nem por isso deixam de ser importantes. Encontre a utilidade.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

A constelação de relacionamentos há de ser passada a limpo nesta parte do caminho, mas faça isso com o coração na mão, porque se agir de forma exclusivamente racional, você sacrificará as boas pessoas também.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Seus planos podem ser os melhores da galáxia, mas nada garante que possam ser levados a cabo sem nenhuma mudança sobre a marcha. Se as circunstâncias mudarem, seria sábio que você mudasse os planos também.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

O tempo das limitações está terminando, não porque vão desaparecer para sempre, mas porque sua alma encontra alternativas que servem para driblar os impedimentos e se lançar à aventura da vida com criatividade.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Raramente os desejos e as necessidades convergem, em geral tentamos argumentar de que necessitamos o que desejamos, quando na verdade somos motivados por caprichos apenas. Procure usar o discernimento

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)