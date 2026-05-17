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Horóscopo de hoje 17/05: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar neste domingo, 17 de maio de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, domingo (17/05), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Tudo precisa ser repensado, porque repetir os mesmos padrões que eventualmente davam certo outrora, não seria uma atitude sábia de sua parte. O mundo está em processo acelerado de mudança, e o mundo é feito de pessoas.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Arrume tudo que for possível, faça as contas claras, aquelas que preservam as boas amizades, para que assuntos de dinheiro não interfiram nos bons sentimentos que devem ser preservados. É hora de arrumar seus interesses.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Reunir as pessoas certas é o grande desafio, porque circulam pessoas de todos os tipos e elas se congregam através de você, mas nem todas têm a boa vontade de agregar algo, muitas querem só aproveitar algo de você.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Esses planos mirabolantes que você guarda em segredo é melhor continuar ocultando, mesmo das pessoas próximas, porque se forem amadurecidos discretamente terão mais chance de encontrar a forma de serem realizados.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Este é o início de um tempo em que você terá ampla margem para articular alianças e conhecer melhor as pessoas com que se relaciona. Aproveite e socialize o máximo possível, sua presença congrega boas pessoas.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Una sua força e presença com a força e presença de outras pessoas, porque a partir de agora toda prosperidade advirá do conjunto de esforços. Quando as pessoas se entendem e se unem, podem mais do que separadas.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Seria impossível você continuar analisando e julgando o mundo e as pessoas com os mesmos pontos de vista de outrora. O mundo mudou muito rapidamente e sua alma percebeu muitas coisas que antes passavam batidas. Agora não mais.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

As estratégias que você usava outrora e que davam certo não garantem mais os mesmos resultados, e isso você percebeu pela própria experiência. A partir de agora só serão eficientes as formas novas de aproximação.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Conhecer pessoas que brindam com ideias novas e interessantes é tudo que de melhor sua alma poderia experimentar neste momento. De início, talvez não seja fácil digerir a presença dessas pessoas, mas depois melhora.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

A organização de sua rotina precisa de mudanças e agora é o momento mais propício para dar início a um novo ciclo de rotinas. Procure organizar tudo em torno de maior sociabilidade e cuidado com a saúde.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Reserve tempo para cultivar o bem-viver, porque nem tudo há de ser compromisso, tarefa, obrigação e rotina, e se por um desses mistérios da vida seu tempo for tomado assim, mais ainda é preciso você desfrutar e viver bem.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Todas as mudanças que você iniciou, a partir de agora começam a se tornar rotinas consolidadas, que agregarão bem-estar e saúde ao seu caminho. Desfrute, mas preserve a ordem, porque tudo depende de boa organização

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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