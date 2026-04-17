Horóscopo de hoje 17/04: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sexta-feira (17/04), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Seu bem-estar há de ser prioridade nesta parte do caminho, portanto, evite ter pudor de puxar a sardinha para seu lado, sem importar que algumas pessoas ergam o dedo e acusem você de egoísta. Tudo incluso no pacote.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

O tempo está ao seu favor, mas ainda é necessário continuar amadurecendo o máximo possível suas intenções antes de as colocar em prática. De todo modo, agora começam a surgir os primeiros sinais de mudança.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Lidar com gente é uma faca de dois gumes, porque elas trazem o alívio da cooperação, mas também as demandas egoístas. Tudo misturado e ao mesmo tempo, complicando o cenário, mas que, bem administrado, promove progresso.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Até aqui, toda a responsabilidade recaia sobre suas costas, e isso não vai mudar do dia para a noite, mas a partir de agora se notam sinais de colaboração e solidariedade que brilhavam pela ausência anteriormente.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Suas visões do futuro se transformam em responsabilidades, porque como você é a única pessoa que as percebe, terá você de assumir a responsabilidade de fazer acontecer o que, por enquanto, são só visões imaginárias.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Quanto mais firme seja sua mão para cortar as amarras do passado, mais rapidamente você verá que não teria havido nada melhor para fazer, já que imediatamente surgem perspectivas que antes eram ignoradas. Em frente.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Suas visões do futuro se transformam em responsabilidades, porque como você é a única pessoa que as percebe, terá você de assumir a responsabilidade de fazer acontecer o que, por enquanto, são só visões imaginárias.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

O assunto é encontrar as pessoas certas para estabelecer parcerias produtivas nos próximos tempos. Parece fácil, porque as pessoas estão por aí, mas do jeito que anda o mundo, elas olham tudo com preocupação.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Celebrar é bom, viver bem é melhor ainda, mas chega uma hora em que a alma precisa enfrentar a realidade de que, para tudo isso acontecer, é preciso fazer manutenções constantes de tudo que serve ao propósito.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Agora você começa a descobrir a alegria envolvida nas mudanças que se tornaram inevitáveis, porque até aqui sua alma reagia com bastante mau humor aos acontecimentos. Essa mudança de ânimo é importante.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

O tempo das hesitações está terminando, assim como também terminam alguns relacionamentos que representaram durante bastante tempo aquilo que amarrou sua alma a inúmeras incertezas A partir de agora, fazer acontecer.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

É bom que você tenha consolidado algumas visões de mundo e que tenha se acomodado nelas, porém, as coisas andam mudando com muita rapidez e, por isso, não seria bom você continuar se apegando demais a essas.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)