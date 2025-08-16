Capa Jornal Amazônia
Horóscopo de hoje 16/08: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar neste sábado, 16 de agosto de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, sábado (16/08), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Quando está tudo bem é quando a alma há de ter mais lucidez, porque suave é a descida ao inferno, fácil é esse caminho, só que retornar ao céu alegre e maravilhoso, esse retorno requer muita persistência e dignidade.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Deixar de lado todas as discussões e assumir a responsabilidade de fazer acontecer, porque senão nada será feito. É a melhor opção, porque assegura que o porvir venha com resultados frutíferos. Melhor assim.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

O que mantém a juventude é a confiança de que nada, nem sequer o tempo, conseguirá nunca impedir que você viva o que pretende. Se os resultados são favoráveis, adversos ou neutros, isso sempre será assim. Eternamente.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Controle a narrativa, o jogo é seu e não se trata de ofender ninguém, porém, de manter as rédeas e conduzir a situação ao objetivo que deseja. Se as pessoas ajudarem, melhor para você e para elas também. É.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

O porvir não é apenas uma esperança ou uma ansiedade, o porvir é um caminho real que se estrutura através dos passos que damos no presente, sendo conscientes ou inconscientes disso. Melhor sermos conscientes.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Em silêncio, sua alma anda fazendo manobras de acordo com seus interesses, e nada seria mais legítimo do que isso. A realidade, porém, será sempre muito mais ampla e complexa do que nossos simples desejos. Ou não?

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Os interesses unem as pessoas mais do que as emoções, porém, não há evento na humanidade que não seja emocional, e na melhor das hipóteses, emocionante também. Siga o que sua emoção orienta, ela sempre acerta.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Nunca estamos prontos, quando conseguimos entender algumas coisas sobre a vida e ficar à vontade com elas, se abrem novos e mais sofisticados questionamentos, aos quais é importante dedicar boas reflexões.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

 A vida é boa e frutífera, e aproveitar sua graça está ao alcance de nossa humanidade, mas parece que preferimos ficar no lamento da dor. Você precisa continuar dando o exemplo de que é com alegria que se vive.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Não há o menor espaço para dilemas, mesmo que você não goste de ver o mesmo filme se repetindo em sua vida, agora é tarde, porque o filme está correndo. Vale a pena, então, assumir o protagonismo. Ponto final.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

As chances que a vida nos oferece raramente se apresentam a nós do jeito que as imaginamos, e pressentimos que, talvez, deixamos passar tantas. Pois não importa, porque a vida é uma eterna continuidade de manifestação.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

 Às vezes parece que é coisa demais para suportar, e dá vontade de chutar o balde. Porém, o resultado não traria nem o alívio nem a solução. Enquanto não há solução, a solução é ir fazendo o que dá para fazer.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

