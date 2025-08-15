Horóscopo de hoje 15/08: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sexta-feira (15/08), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS



🔮 Saiba qual o seu signo

Oração forte de Maria Padilha e São Cipriano para fazer a pessoa chorar no pé

Confira a prece que promete fazer a pessoa amada chorar no seu pé muito rápido Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Tudo parece estar no lugar certo para que os próximos tempos sejam favoráveis e brindem com bem-estar e alegria. Preservar essas virtudes é a grande obra, porque se desviar desse caminho é suave e fácil.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Proteja seus interesses, e contribua para que ninguém saia lesado ou ofendido da situação. Cada pessoa tem seu mundo próprio, é verdade, mas há algo que se vive em comum, através dos contatos e necessidades cotidianas.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Na mente parece que tudo está elaborado, o mapa do tesouro é claro. Acontece que o mapa não é o caminho, é apenas uma representação fantasmagórica do que poderia ser, enquanto você não toma a iniciativa de andar.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Faça seu jogo e não espere que as pessoas se submetam a isso, porque, afinal, cada pessoa também joga. Se trata de que o jogo emocional e de interesses em que nos envolvemos produza bem-estar e alegria. Só isso.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

O futuro é tão real quanto o passado e o presente, porque cada um de nós é a eterna continuidade da vida se manifestando através de todas as formas. Eleve uma oração ao céu para que seu coração se eleve junto com ela.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Não há garantia de nada neste momento da vida, você pode continuar fazendo suas legítimas manobras para que o dia a dia seja seguro e construído em torno do bem-estar. Mas, o mundo anda como anda, imprevisível.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Muitas peças do jogo estão nos lugares perfeitos para você fazer suas manobras. Sempre estará presente o medo de errar, isso é evidente, mas em vez de essa voz ser profética, ela apenas narrará uma fantasia. Ação.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Está tudo bastante amadurecido, tem vida própria e daqui a pouco não vai mais precisar de sua atenção. O que fazer então? Descansar, se aposentar, ir morar no mato? A alma se pregunta o que vai ser quando crescer.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Graças ao seu carisma as pessoas reconhecem que podem juntar forças e se dedicar a um objetivo em comum, o que é muito importante para o momento atual da história. O bem comum é o objetivo mais nobre a conquistar.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Olha, não há como tudo ser feito no automático, quanto mais a gente busca progresso, mais a gente se complica também, chegando a um momento como o atual, em que mais uma vez tudo depende de você para acontecer.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Com uma ajudinha dos mistérios da vida, que geralmente se manifestam através de pessoas, as coisas se acertam, talvez não do jeito que imaginava, mas de um jeito que parece se sintonizar, ou como uma promessa disso.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Parece que nada acontece, mas tudo acontece enquanto parece que nada acontece. Você tem o apoio da rotina para fazer a manutenção da rota, enquanto continua parecendo que nada acontece. Está tudo no caminho.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)