Horóscopo de hoje 14/09: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, domingo (14/09), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Se as pessoas ajudassem, com certeza tudo seria muito simples. Porém, cada uma delas parece tão ocupada com seus dramas individuais, que aquilo que precisaria ser feito em conjunto é o que acaba sendo negligenciado.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Quando você achar que já está tudo em cima, tudo dominado, torne a observar melhor o cenário, porque sempre haverá pontas soltas, que só se manifestariam quando seria tarde demais para as consertar. Observação é tudo.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Aquilo que puder ser finalizado há de ser considerado prioridade por você, porque agora seria possível você se livrar de alguma carga desnecessária e continuar seu caminho na direção do futuro com mais leveza.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Inadvertidamente, você pode oferecer informações preciosas às pessoas, que seria melhor preservar fora de sua área de atuação, porque elas têm más intenções. Procure observar melhor o teor das conversas em que se mete.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

A complexidade do cenário pelo qual sua alma precisa transitar só vai aumentando, e ao mesmo tempo bate um cansaço, uma vontade de tomar distância de tudo e de todos. Descanse, mas não renuncie à luta necessária.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Se você tomar a iniciativa, é certo que as pessoas certas seguirão seu passos e respeitarão sua liderança. Provavelmente não é o que sua alma gostaria, já que preferiria ser liderada, mas é o que há por enquanto.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Para você obter o efeito desejado será necessário atuar com muita discrição, sem levantar bandeira nenhuma e principalmente sem buscar conchavo, porque se as pessoas souberem de suas intenções, vão atrapalhar.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Seria ótimo se as pessoas se apegassem ao que prometem e fossem coerentes em suas atuações, mas não é assim que as coisas andam, pelo contrário, está tudo de pernas para o ar e as pessoas se contradizem. Aguente.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Se as pessoas ajudam, melhor, mas se elas não ajudarem e ainda por cima atrapalharem, não importa. O que importa é que você mantenha firme o curso de sua atuação, porque coisas importantes podem ser feitas.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

A colaboração entre as pessoas é um tesouro precioso, mas geralmente oculto por trás dos compromissos que cada uma delas assume individualmente. Se colaborássemos mais entre nós, tudo seria mais fácil e melhor.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Se as questões são simples, melhor não complicar, porque senão as coisas podem ficar descontroladas. A simplicidade representa a melhor perspectiva, tratar cada assunto dentro do alcance realista que representa.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Pode haver ambiguidades e contradições envolvidas nesta parte do caminho, que não precisam ser criticadas ou anuladas, porque do jeito que anda o mundo, a oscilação das razões é a melhor maneira de se adaptar. É por aí.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)