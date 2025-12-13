Horóscopo de hoje 13/12: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sábado (06/12), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e a previsão e as reflexões que os astros trazem para o seu dia.

VEJA MAIS



🔮 Saiba qual é o seu signo

Oração forte de Maria Padilha e São Cipriano para fazer a pessoa chorar no pé

Confira a prece que promete fazer a pessoa amada chorar no seu pé muito rápido Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Quando você se convencer de que está com tudo dominado, procure analisar novamente o cenário, porque é certo que encontrará pontas soltas. É impossível ter tudo sob domínio, mas dá para manter as coisas organizadas

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Difícil selecionar as pessoas nesta parte do caminho, as que lhe são simpáticas se misturam com as antipáticas e seria melhor se abrir para que a convivência, que é temporária, não produza tanto desgaste. É por aí.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Buscar sossego não há de ser confundido com se acomodar nas situações atuais, porque ainda que essas convidem a sossegar, sua alma vai continuar querendo mais, muito mais. É sábio responder a esse impulso.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Nenhum ser humano é livre de contradições e ambiguidades, porém, não se trata tampouco de aceitar quaisquer coisas só porque a realidade humana seja complicada. Procure selecionar direito as pessoas com que se relaciona.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Nem sempre é propício manifestar as emoções de imediato, às vezes é melhor tentar amadurecer melhor o que se sente numa hora dada, para, assim, você se comunicar de uma forma que as pessoas entendam e não se assustem.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

As intensas emoções que circulam pela sua alma nesta parte do caminho seriam melhores ainda se pudessem ser compartilhadas com certas pessoas, sem que produzissem críticas ou advertências. Viver sem medo de ser feliz.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

De uma maneira ou de outra, sua alma está num vórtice de acontecimentos que produzem desgaste e exaustão, porém, isso vai passar, tenha certeza. A questão que fica é o que fazer enquanto estiver acontecendo.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Se tudo pudesse estar sob controle, a vida seria um tédio e não haveria motivo para a criatividade humana continuar se desenvolvendo. O descontrole, apesar de desconfortável, acaba sendo muito positivo também.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Há assuntos que sua alma não pretende continuar arrastando por mais tempo, mesmo porque são antigos. O assunto, então, será como se livrar desses sem provocar comoções desnecessárias em busca de soluções.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Procure não apontar as contradições das pessoas como se fossem um defeito, porque a qualquer momento alguém vai descobrir suas contradições também, e aí? Como ficarão suas críticas? O ser humano é complexo.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Se você não tomar a iniciativa, ainda que numa direção que sua alma não prefira, outras pessoas o farão e isso provocará um tanto mais de desgaste. Não importa, de um jeito ou de outro, certas coisas precisam acontecer.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Sua alma, pela própria natureza, acredita no encantamento da magia e nos mistérios da Vida, porém, em muitas horas se esquece de que essa magia precisa de agentes para se manifestar. O agente de expressão é você.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)