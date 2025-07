Horóscopo de hoje 12/07: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sábado (12/07), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia

VEJA MAIS

🔮 Saiba qual o seu signo

Oração forte de Maria Padilha e São Cipriano para fazer a pessoa chorar no pé

Confira a prece que promete fazer a pessoa amada chorar no seu pé muito rápido Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

O sábado será de atenção voltada à vida pessoal e ao que lhe traz estabilidade emocional. O momento é bom para resolver pendências familiares e investir em bem-estar. Ideias inesperadas podem trazer leveza à rotina. Organize seu dia com foco em hábitos saudáveis.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

A energia do dia favorece o acolhimento emocional e a organização do lar. Laços familiares tendem a se fortalecer. No campo financeiro, boas surpresas podem surgir. Aproveite também para curtir o dia com mais criatividade e prazer — o sábado pede leveza.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Sua comunicação estará afiada, favorecendo diálogos importantes e soluções práticas. Emoções antigas podem vir à tona, exigindo sensibilidade. Use o sábado para se conectar com o presente e alinhar sua energia com o que realmente importa.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Hoje é um bom dia para decisões que envolvam sua autonomia e segurança pessoal. O momento pede equilíbrio entre ação e escuta interna. No lar, o foco será resolver situações pendentes. Confie na sua intuição para tomar decisões importantes.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

O sábado será de interiorização e busca por equilíbrio emocional. Mudanças nas amizades ou nos grupos que frequenta podem renovar sua forma de se relacionar. A energia do dia favorece finanças e decisões mais conscientes. Cuide do seu bem-estar emocional.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

O dia favorece relações com amigos e atividades em grupo. Você estará mais confiante para buscar parcerias e se posicionar. No campo emocional, reflita sobre o que precisa ser renovado. Uma boa oportunidade pode surgir na carreira — fique atento(a).

♎ Libra (23/09 a 22/10)

O foco de hoje está na sua vida profissional. Aproveite para planejar os próximos passos e fortalecer sua imagem. Também será um bom dia para se conectar com novas ideias e culturas. Mesmo com a rotina puxada, lembre-se de cuidar da sua saúde emocional.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

O sábado será marcado por reflexões profundas e desejo de expandir seus horizontes. Mudanças positivas podem surgir na carreira e nas finanças. Aproxime-se de pessoas que compartilhem sua visão de mundo e aproveite o dia para aprender algo novo.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Transformações emocionais e novos planos para o futuro ganham destaque. O momento é propício para rever prioridades, tanto nos relacionamentos quanto nas finanças. O dia também trará coragem para enfrentar mudanças que já estavam sendo adiadas.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

As relações ganham força e o sábado pede mais diálogo e cooperação. Aproveite para resolver pendências com leveza e maturidade. Mudanças na rotina poderão trazer bons aprendizados. É hora de olhar com carinho para sua saúde e seu equilíbrio emocional.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Organize seus compromissos e priorize o que faz bem à sua saúde física e mental. A energia do dia também favorece parcerias, com trocas mais equilibradas e produtivas. Surpresas no campo afetivo ou criativo podem renovar seus desejos — abrace o novo.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

O sábado trará mais leveza e vontade de aproveitar momentos de prazer e conexão afetiva. Use sua criatividade para resolver questões práticas. Mudanças no lar podem trazer renovação emocional. Seja flexível e confie no seu poder de adaptação.