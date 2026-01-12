Horóscopo de hoje 12/01: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, segunda-feira (12/01), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS





🔮 Saiba qual o seu signo

Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Por mais que tudo pareça areia demais para seu caminhãozinho, siga em frente, porque sobre a marcha você perceberá que a alegria, essa magia inconcebível, vai aliviar todo o peso e a ansiedade se mostrará inútil.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Quando se torna possível enxergar perspectivas futuras e essas acariciam seu coração com bons sentimentos, é importante aproveitar o impulso para se lançar à aventura da vida enquanto esses sentimentos perdurarem.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Longo é o caminho trilhado até aqui e ainda mais longo é o caminho que sua alma ainda não trilhou. Por isso, tome fôlego e se dedique a encontrar regozijo no andar do caminho, e não no objetivo perseguido.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Muita gente exibe perícia em assuntos que, de fato, desconhece, porém, como todas as pessoas querem que suas opiniões sejam valorizadas, acaba ficando difícil separar a ignorância do verdadeiro conhecimento. É assim.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Quando suas aspirações se transformarem em operações práticas, então e somente então sua alma poderá declarar que iniciou uma nova etapa. Enquanto as aspirações continuarem sendo a razão de ser, nada de novo sob o Sol.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Todos os projetos que você tem em mente convergem para apresentar, neste momento, a oportunidade de deixarem de ser meras aspirações e se converterem em operações concretas de realização. Aí sim!

♎ Libra (23/09 a 22/10)

As boas perspectivas que sua alma pressente fazem com que você não se importe mais com as limitações e perrengues de sempre, mas, ao contrário, **estimulam** para transcender todas elas e as tratar com indiferença.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Aquilo que você dá por sabido e garantido é justamente o que requer mais investigação de sua parte, porque do jeito que o mundo anda, não há verdadeira garantia a respeito de nenhuma perspectiva imaginada. Em frente.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Para evitar atrasos desnecessários, procure fazer direito as contas e se ater a elas, em vez de ficar inventando onda nova em cada curva do caminho. Contenha seus impulsos neste momento, em nome de **pôr** ordem.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Enquanto suas aspirações não se transformarem nas devidas operações que as realizariam, sua alma continuará navegando em ótimos sentimentos, só que um dia esses mínguam e, sem realização, tudo vira decepção.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Todas essas coisas lindas que você pensa, além de também outras não tão lindas assim, são como sementes que sua alma lança ao terreno fértil do Universo, o qual vai preparando o retorno que vai dar a você. É simples.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Socializar é preciso, buscando fazer conexões com pessoas que facilitem seus interesses, mas também se conectar com aquelas pessoas que não representam nenhum interesse específico, fazendo isso por pura empatia.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)