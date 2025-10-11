Horóscopo de hoje 11/10: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sábado (11/10), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Áries : 21 de março a 20 de abril

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Para que as coisas não se compliquem, procure disfarçar sua contrariedade dentro do possível, ou pelo menos protelar a manifestação dessa, para que as pessoas em questão não se aproveitem da situação. Em frente.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

É inevitável que haja pessoas críticas, convencidas de que as coisas precisam continuar sendo feitas do mesmo jeito de sempre. Há, no entanto, a oportunidade de você se renovar e seria interessante a aproveitar.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Apesar das condições que limitam sua capacidade de fazer o que deseja, sempre haverá um tempo disponível para continuar em frente com a satisfação de seus anseios. Na prática, há tempo para tudo, é só se organizar.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Se as pessoas não entendem o que você propõe e se contrariam, é hora de tomar distância delas, porque o problema não está em suas palavras, mas no entendimento distorcido delas, cheias de limitações e prejuízos.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

As limitações não vieram para ficar, são passageiras e seria melhor que você se convencesse disso para não perder tempo com ansiedades inúteis. As limitações serão superadas e os primeiros sinais já estão surgindo.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Se o que você faz desagrada alguém, o problema é dessa pessoa e não seu. Porém, a alma se ressente por não ser valorizada direito, só que também precisa selecionar direito as pessoas com que se relaciona. Ou não?

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Seria melhor que todas as pessoas concordassem e se dessem as mãos, porém, não sendo isso possível, você há de continuar em frente com seus intuitos, sem se importar com a pouca colaboração disponível. Não importa.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

É preciso dosar o entusiasmo das pessoas com sabedoria, para não cair na ilusão de que o caminho é fácil e de que tudo dará certo sem esforço algum. Coisas assim só acontecem em sonhos, na realidade a coisa é outra.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Entre sua vontade de mandar tudo para os ares e as obrigações ineludíveis que precisam ser cumpridas nesta parte do caminho, fica sua consciência tendo de administrar tudo com sabedoria e equilíbrio. É possível.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Todo ser humano é capaz de pressentir o futuro, porém, poucas são as pessoas que acreditam no que percebem sutilmente, preferindo a maioria continuar na linha da lógica sequencial dos acontecimentos.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Apesar de que as limitações cansam e até angustiam às vezes, algo de positivo há nelas, porque obrigam sua alma a se organizar melhor e, talvez, aproveitar o que está disponível para continuar em frente. É por aí.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Aceite o que as pessoas propõem, reflita sobre o que você teima em continuar fazendo a despeito do que elas apresentam. Este é um momento em que você pode suavizar suas atitudes e com isso todo mundo sair ganhando.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)