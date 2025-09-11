Horóscopo de hoje 11/09: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira (11/09), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Faça uso de tudo que estiver ao seu alcance antes de sair em busca do que pareceria faltar. Instrumentos e ferramentas de todo tipo você tem ao seu alcance, coisas que em geral acabam não sendo utilizadas. Observação.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Há um tempo certo para andar com cuidado, e há também um momento apropriado para atuar com mais atrevimento, sem se importar com a exposição, porque se as pessoas criticarem, o problema é mesmo todo delas.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Se todo dia fosse surpreendente, as surpresas deixariam de fazer tanto impacto em sua alma, até chegar o dia em que você nem as perceberia. Por isso, é necessário alternar períodos de calma com os de muita comoção.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Os estados de ânimo oscilam e são temporários, e precisam ser aproveitados enquanto duram, especialmente esses que brindam com leveza e alegria, porque nesse estado de graça é possível fazer o que antes era impossível.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Agora a vida, com seus mistérios, apresenta a você situações que produzem alegria e regozijo. Desfrute tudo com sabedoria, para que a memória das coisas boas seja tão forte quanto costumam ser as lembranças ruins.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Você nunca chegará ao estado de total certeza quanto aos resultados, porque a vida é cheia de surpresas. Há momentos, contudo, em que nem se pensa nos resultados, apenas se segue o fluxo e dá tudo certo.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Aquilo que é encontrado justamente quando se deixa de buscar há de ser aceito com alegria e leveza, com a certeza de que os mistérios da vida estão sempre circulando por aí, e que nos cobrem de bênçãos e graças.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Nesses raros momentos em que parece que as pessoas compreendem melhor o que você tenta lhes transmitir, é quando sua alma há de avançar o máximo possível, porque não se sabe quando vai acontecer algo assim de novo.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Este é um momento bastante apropriado para você redobrar as apostas que faz em seu futuro, porque sabendo que nada vai acontecer se você não se mexer, tampouco se pode prever quando serão colhidos os resultados.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

É evidente que você vai reagir muito bem a quem se aproximar com cuidado e respeito. Diferente dessas pessoas que se aproximam pretendendo dominar a cena e não dando espaço para você expressar seus interesses.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

A complexidade do cenário com que você precisa lidar neste momento não deve assustar, ao contrário, há de ser motivo de você fazer das tripas coração e se lançar com atrevimento a empreender o que seja necessário.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Há alegrias que acontecem como efeito das circunstâncias, mas há também alegrias que são independentes das circunstâncias; não importa o que esteja em andamento, a alma navega sobre a realidade com leveza e alegria.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)