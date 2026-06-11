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Horóscopo de hoje 11/06: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta quinta-feira, 11 de junho de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira (11/06), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Comece o dia respirando fundo e invocando a serenidade de quem contempla o declínio do mundo e das pessoas sem se contaminar com sentimentos negativos. A serenidade da mente e do coração é tudo que você precisa.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

É bastante improvável que se possa combater o medo decretando mentalmente que esse não será sentido, porque esse estranho sentimento não avisa quando irá aparecer, mas você pode decidir quanto tempo fica com medo.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

 Aquietar-se seria uma boa maneira de lidar com as oscilações de humores, as suas e a das pessoas à sua volta também. Aquietar-se é uma atitude que você precisa tomar livremente, para se contrapor a essas oscilações.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Essas discussões que acontecem no silêncio barulhento da mente só servem para agilizar o raciocínio, caso essas venham a acontecer objetivamente, o que seria bastante improvável, pelo menos na perspectiva imediata.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Reflita uma e outra vez sobre os assuntos que supostamente você dá por garantidos ou dominados, porque não será perda de tempo rever os passos dados até aqui, tanto quanto as pretensões sobre o que está por vir.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

As boas perspectivas hão de ser aproveitadas para injetar ânimo na mente, porque mesmo que esse ânimo seja passageiro, pelo menos terá agregado um pouco mais de saúde, e no seu dia a dia e relacionamentos haverá harmonia.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

As hesitações das pessoas produzem nervosismo, que na verdade é desnecessário, um desgaste que se poderia evitar, tendo em mente que o medo e a insegurança sempre circulam pela alma, mas que não profetizam nada.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Ter dificuldade de encontrar onde estariam as coisas que deveriam ficar nos seus lugares habituais não há de ser considerado um sinal de que o dia vai ser catastrófico. Procure tratar tudo com bom humor.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Quando o entusiasmo começa a minguar, você o substitua pela serenidade, tendo em vista que é nesse momento que a ansiedade ataca, querendo ocupar sua mente. A mente é um campo de batalha onde se decidem os humores.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

O ânimo e o desânimo acontecem sem prévio aviso, isso é algo que poderia ser controlado, só que desenvolvendo superpoderes da consciência. Enquanto isso, decida você o tempo que fica preso a esses humores.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Apesar de sua vontade de se livrar o quanto antes, e definitivamente, dos perrengues, ainda será necessário conviver com esses por um bom tempo, o que não deveria se converter em objeto de ansiedade.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Quando a ansiedade, essa fiel companheira do caminho que é péssima conselheira, morder de novo suas entranhas, finja que não é com você, não lhe ofereça conversa, mas olhe para frente com alegria e entusiasmo.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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