Horóscopo de hoje 11/06: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira (11/06), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Comece o dia respirando fundo e invocando a serenidade de quem contempla o declínio do mundo e das pessoas sem se contaminar com sentimentos negativos. A serenidade da mente e do coração é tudo que você precisa.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

É bastante improvável que se possa combater o medo decretando mentalmente que esse não será sentido, porque esse estranho sentimento não avisa quando irá aparecer, mas você pode decidir quanto tempo fica com medo.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Aquietar-se seria uma boa maneira de lidar com as oscilações de humores, as suas e a das pessoas à sua volta também. Aquietar-se é uma atitude que você precisa tomar livremente, para se contrapor a essas oscilações.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Essas discussões que acontecem no silêncio barulhento da mente só servem para agilizar o raciocínio, caso essas venham a acontecer objetivamente, o que seria bastante improvável, pelo menos na perspectiva imediata.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Reflita uma e outra vez sobre os assuntos que supostamente você dá por garantidos ou dominados, porque não será perda de tempo rever os passos dados até aqui, tanto quanto as pretensões sobre o que está por vir.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

As boas perspectivas hão de ser aproveitadas para injetar ânimo na mente, porque mesmo que esse ânimo seja passageiro, pelo menos terá agregado um pouco mais de saúde, e no seu dia a dia e relacionamentos haverá harmonia.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

As hesitações das pessoas produzem nervosismo, que na verdade é desnecessário, um desgaste que se poderia evitar, tendo em mente que o medo e a insegurança sempre circulam pela alma, mas que não profetizam nada.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Ter dificuldade de encontrar onde estariam as coisas que deveriam ficar nos seus lugares habituais não há de ser considerado um sinal de que o dia vai ser catastrófico. Procure tratar tudo com bom humor.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Quando o entusiasmo começa a minguar, você o substitua pela serenidade, tendo em vista que é nesse momento que a ansiedade ataca, querendo ocupar sua mente. A mente é um campo de batalha onde se decidem os humores.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

O ânimo e o desânimo acontecem sem prévio aviso, isso é algo que poderia ser controlado, só que desenvolvendo superpoderes da consciência. Enquanto isso, decida você o tempo que fica preso a esses humores.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Apesar de sua vontade de se livrar o quanto antes, e definitivamente, dos perrengues, ainda será necessário conviver com esses por um bom tempo, o que não deveria se converter em objeto de ansiedade.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Quando a ansiedade, essa fiel companheira do caminho que é péssima conselheira, morder de novo suas entranhas, finja que não é com você, não lhe ofereça conversa, mas olhe para frente com alegria e entusiasmo.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)