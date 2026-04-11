Horóscopo de hoje 11/04: veja a previsão para todos os signos
Saiba o que esperar neste sábado, 11 de abril de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes
Veja o horóscopo de hoje, sábado (11/04), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.
VEJA MAIS
🔮 Saiba qual o seu signo
- Áries: 21 de março a 20 de abril
- Touro: 21 de abril a 20 de maio
- Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho
- Câncer: 21 de junho a 22 de julho
- Leão: 23 de julho a 22 de agosto
- Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro
- Libra: 23 de setembro a 22 de outubro
- Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro
- Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro
- Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro
- Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro
- Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março
♈ Áries (21/03 a 20/04)
Alguém tem de colocar as coisas em movimento e é para isso que nascem almas neste signo, porque enquanto as pessoas continuam refletindo sobre o melhor caminho a seguir, você toma a dianteira e faz acontecer. É assim.
♉ Touro (21/04 a 20/05)
Há uma força que cresce no seu interior e que faz seu coração arder de vontade de realizar. Essa força há de ser cultivada em silêncio por enquanto, porque do jeito que as coisas estão, expressar seria contraproducente.
♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)
Não importa que as pessoas que se sentem superiores desdenhem do que elas não conseguem compreender nem tampouco que isso afete seus sentimentos, o que importa é que você continue se agarrando às certezas inefáveis.
♋ Câncer (21/06 a 22/07)
A maior exposição que este momento requer pode até ser um tanto incômoda, mas contando com que o resultado dessa seria benéfico e traria prosperidade, provavelmente sua alma anda aceitando as condições, tudo para o bem.
♌ Leão (23/07 a 22/08)
Os ideais podem ser muito loucos, mas desenham perspectivas que,se bem trabalhadas na prática, podem servir para levar você a um futuro muito vibrante. É importante levar a sério os ideais, não desdenhando nada.
♍ Virgem (23/08 a 22/09)
Assumir riscos é necessário, porque só assim você sairá do atoleiro que nem foi você que inventou, foi produto da má vontade de outras pessoas. Agora é a sua alma que pode consertar tudo, com espírito de aventura.
♎ Libra (23/09 a 22/10)
Que algumas pessoas contestem seu posicionamento não é o fim do mundo, nem sequer que isso seja feito com tamanha carga emocional que você fique em dúvidas sobre suas certezas. O momento é intenso, só isso. Em frente.
♏ Escorpião (23/10 a 21/11)
Sua alma é feita para se envolver com intensidade até com as pequenas coisas do dia a dia, e isso, nesta parte do caminho, tende a ser uma vantagem, porque fazer qualquer coisa no automático seria contraproducente.
♐ Sagitário (22/11 a 21/12)
A intensidade perturba muita gente, que prefere se esconder por trás de máscaras pertinentes e adequadas. Porém, se você não pretende jogar para a plateia, mas continuar sendo uma alma sincera e aberta, em frente!
♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)
Aquilo que você deseja tanto, que arde nas entranhas, não será conquistado com um mapa do tesouro indicando o lugar exato, mas através de um processo constante de aproximação, com momentos vibrantes de encontro.
♒ Aquário (21/01 a 19/02)
Dizem que mente e coração raramente estão em sintonia, mas não leve essa afirmação tão a sério ao ponto de não comunicar com paixão suas ideias e anseios, porque é com emoção que se abre o caminho ansiado. Em frente.
♓ Peixes (20/02 a 20/03)
O anseio de prosperidade não deve ser contaminado com fantasias que nunca se realizariam. O desejo de prosperar é legítimo, na medida em que você se organize na prática para conquistar os objetivos. Senão é fantasia.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA