Horóscopo de hoje 11/04: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sábado (11/04), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Alguém tem de colocar as coisas em movimento e é para isso que nascem almas neste signo, porque enquanto as pessoas continuam refletindo sobre o melhor caminho a seguir, você toma a dianteira e faz acontecer. É assim.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Há uma força que cresce no seu interior e que faz seu coração arder de vontade de realizar. Essa força há de ser cultivada em silêncio por enquanto, porque do jeito que as coisas estão, expressar seria contraproducente.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Não importa que as pessoas que se sentem superiores desdenhem do que elas não conseguem compreender nem tampouco que isso afete seus sentimentos, o que importa é que você continue se agarrando às certezas inefáveis.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

A maior exposição que este momento requer pode até ser um tanto incômoda, mas contando com que o resultado dessa seria benéfico e traria prosperidade, provavelmente sua alma anda aceitando as condições, tudo para o bem.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Os ideais podem ser muito loucos, mas desenham perspectivas que,se bem trabalhadas na prática, podem servir para levar você a um futuro muito vibrante. É importante levar a sério os ideais, não desdenhando nada.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Assumir riscos é necessário, porque só assim você sairá do atoleiro que nem foi você que inventou, foi produto da má vontade de outras pessoas. Agora é a sua alma que pode consertar tudo, com espírito de aventura.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Que algumas pessoas contestem seu posicionamento não é o fim do mundo, nem sequer que isso seja feito com tamanha carga emocional que você fique em dúvidas sobre suas certezas. O momento é intenso, só isso. Em frente.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Sua alma é feita para se envolver com intensidade até com as pequenas coisas do dia a dia, e isso, nesta parte do caminho, tende a ser uma vantagem, porque fazer qualquer coisa no automático seria contraproducente.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

A intensidade perturba muita gente, que prefere se esconder por trás de máscaras pertinentes e adequadas. Porém, se você não pretende jogar para a plateia, mas continuar sendo uma alma sincera e aberta, em frente!

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Aquilo que você deseja tanto, que arde nas entranhas, não será conquistado com um mapa do tesouro indicando o lugar exato, mas através de um processo constante de aproximação, com momentos vibrantes de encontro.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Dizem que mente e coração raramente estão em sintonia, mas não leve essa afirmação tão a sério ao ponto de não comunicar com paixão suas ideias e anseios, porque é com emoção que se abre o caminho ansiado. Em frente.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

O anseio de prosperidade não deve ser contaminado com fantasias que nunca se realizariam. O desejo de prosperar é legítimo, na medida em que você se organize na prática para conquistar os objetivos. Senão é fantasia.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)