O Liberal chevron right Astral chevron right

Horóscopo de hoje 11/01: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar neste domingo, 11 de janeiro de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, domingo (11/01), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Os sentimentos se misturam e não dá para fazer nada a respeito, a não ser metabolizar todos eles da melhor maneira possível. Os sentimentos se misturam porque há de tudo acontecendo, do sublime ao abominável.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Selecionar com sabedoria as pessoas que você permitirá se aproximarem e se integrarem ao seu círculo de influência, talvez essa seja a melhor perspectiva que você deva ter em mente para os próximos meses.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Cuide do seu corpo, porque você não terá outro até lançar o último suspiro. Cuide do seu corpo para que ele funcione com leveza de imediato e, também, para que a longo prazo não haja problemas estruturais.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Nem tudo que acontece por aí há de ser levado a sério, porque ainda que as pessoas tentem intimidar você com palavras e gestos, elas não sabem o que fazem. Melhor você olhar para outro lado, as tratando com indiferença.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Um pouco mais de paz e sossego do que o normal é algo que sua alma precisa, não apenas para cancelar os perrengues dos últimos tempos, como também, e principalmente, se conectar a uma nova onde de progresso. Em marcha.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Procure se distrair um pouco, porque se você ficar pensando o dia não vai terminar bem, já que se apresentarão dilemas tão difíceis de resolver que tudo terminará em angústia, num momento em que ela não é necessária

♎ Libra (23/09 a 22/10)

 Ande pelo terreno mais seguro possível, sem forçar absolutamente nada nem tampouco se arriscar, porque apesar de dizerem por aí que quem não arrisca, não petisca, há petiscos disponíveis que não requerem aceitar riscos.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

O que você quiser que aconteça não há de ser deixado na mão dos misteriosos movimentos do destino, pois, isso seria arriscado. Melhor você tomar a dianteira e iniciar, por própria vontade, esses movimentos. É assim.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Um pouco de quietude fará bem a você, porque continuar pensando e planejando pareceria sensato, mas é melhor descansar para, depois, retomar os trabalhos com energia renovada. Uma parada fará muito bem.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Socializar é necessário, mais do que em qualquer outro tempo. Socializar é necessário, não apenas para você se enxergar através dos olhos das outras pessoas, como também você agregar algo ao caminho delas.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

A boa vontade há de se transformar em vontade prática de fazer o bem, mas não de forma indeterminada, porém, selecionando direito as pessoas que serão depositárias de tudo que você fizer por elas. Tudo em equilíbrio.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Projete sua mente ao futuro que você deseja, sem pudor nem temor de viajar em ilusões, porque o que importa agora não é ter os pés no chão, mas se deixar levar por essa corrente de entusiasmo que está disponível.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.)

