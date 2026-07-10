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Horóscopo de hoje 10/07: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta sexta-feira, 10 de julho de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, sexta-feira (10/07), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Os surtos de insegurança que dão de vez em quando, e que provavelmente as pessoas não percebam, nem sequer as mais próximas, hão de ser tratados como eventos passageiros, que não precisam ser levados a sério.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

As iniciativas que você tomaria hoje melhor deixar para amanhã ou depois, porque nem sempre a procrastinação há de ser considerada uma atitude viciada, em muitos casos é a maneira mais sábia de lidar com o tempo.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Quando a alma se sente meio estranha e não consegue decifrar a razão disso, o melhor a fazer é abandonar a procura de razões para o que, provavelmente, não tenha sentido outro senão o de deixar o tempo passar.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Você verá que as pessoas andam hoje um pouco mais desvairadas que o habitual, e o que poderia ser algo que trouxesse efeitos hilários, corre o risco de se converter em conflitos e discórdias sem nenhum sentido.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Apesar de vários indicadores apontarem ao fato de que hoje seria interessante tomar algumas atitudes práticas, será melhor você reconsiderar esse movimento, mas se seguir em frente, observar de perto os resultados.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

A inspiração não pode ser programada, ela vem quando quer, metaforicamente falando, porque não se poderia imaginar que a imaginação seja produto da vontade de alguma entidade cósmica. Porém, pensando bem, talvez seja.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Se a ansiedade cravar suas garras em seu coração e garganta, procure se distanciar para respirar com serenidade até voltar a ter domínio de seus pensamentos. Consagre o dia a garantir despreocupação. Só isso.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

A simpatia de certas pessoas não é desinteressada, há por trás da atitude delas intenções que, talvez, não fiquem evidentes. Sua alma é sensível o suficiente para perceber, mas não para decifrar os motivos.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Quando quebram as coisas que supostamente nem deveriam ser motivo de nossa atenção, é porque há algo que deixamos passar despercebido e que, agora, ativa nosso foco. Trate tudo isso com carinho e atenção.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

De vez em quando acontece, como hoje, que as experiências que seriam provedoras de regozijo para sua alma não surtem o mesmo efeito, e aí a alma fica meio que no vazio, sem saber o que acontece. Vai passar.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Recolher-se, dentro do possível, ao ambiente em que sua alma se sinta segura e confortável, seria a melhor pedida para hoje. Se não puder fazer isso fisicamente, pelo menos se recolha a esse ambiente na mente.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Hoje é um daqueles dias em que é melhor silenciar o que você diria impulsivamente, isso, é claro, se você quiser evitar discórdias desnecessárias, porque se eventualmente gostar dessas, é só dizer o que pensa.

 

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