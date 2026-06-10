Horóscopo de hoje 10/06: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quarta-feira 10/06 para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS



Como saber o meu signo

Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Cuide para que suas demandas não empaquem o bom andamento que poderia haver agora, porque apesar de ser necessário puxar um pouco a sardinha para seu lado, que isso não seja tanto ao ponto de ser insustentável.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Apesar do bom tom das conversas, há algo emperrado no meio do caminho, com potencial de colocar tudo a perder. Procure ter controle sobre o andamento das coisas para que não se jogue fora o que ainda serviria.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Mesmo que aparentemente esteja tudo no lugar certo, verifique uma e outra vez aquilo que as pessoas prometeram, porque mesmo que elas sejam bem intencionadas, podem acontecer coisas que lhes impeçam seguir em frente.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Há coisas que não se resolvem com bom humor e gentilezas, porque as pessoas não entenderiam a atitude e, ainda por cima, achariam um sinal de fraqueza de sua parte. Procure atuar com firmeza em relação a elas.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Esses conflitos que se arrastam sem solução podem até continuarem vigentes, mas há sinais que dão esperança, senão de que os conflitos se solucionem, pelo menos de que você encontrará alternativas para se livrar desses.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Muito boas coisas acontecem ao lado de situações que sua alma gostaria de ver encerradas. A vida é mesmo assim, uma mistura simultânea de contradições que a alma precisa administrar com sabedoria, fazendo escolhas.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Tudo em seu devido tempo. Em primeiro lugar aceite todas as condições que o destino impõe nesta parte do caminho, para só depois de avançar em suas pretensões se dedicar a fazer a triagem de pessoas. Em frente.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

É fundamental, nesta parte do caminho, você considerar com atenção os detalhes práticos do que tiver intenção de fazer, porque a desconsideração daria lugar a um excesso de entusiasmo que não seria bom para ninguém.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

A vontade é uma, mas as circunstâncias são outras, bem diferentes, e sua alma fica com o dilema sobre a que prestar mais atenção e valorizar. Seguir em frente ou deter tudo para refazer os planos? O dilema.

♑Capricórnio (22/12 a 20/01)

Às vezes é tarde demais quando a alma descobre a mentira, mas mesmo assim é necessário se apressar para não dar continuidade à situação e, ao contrário, se dedicar a contrariar o que contrariar você. Em frente.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

É provável que haja certas contrariedades, que podem ser superadas com relativa facilidade se você controlar o mau humor que causarem. Cair na armadilha do mau humor é fácil, sair dela é bastante difícil.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

As dificuldades se misturam com as facilidades e isso requer uma dose de presença de espírito maior do que em outros momentos. Escolhas difíceis são recompensadas pela sensação de ter posto os pés num grande caminho.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)