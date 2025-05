Horóscopo de hoje 10/05: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sábado 10/05 para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Como saber o meu signo

Áries: 21 de março a 20 de abril

21 de março a 20 de abril Touro: 21 de abril a 20 de maio

21 de abril a 20 de maio Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho

21 de maio a 20 de junho Câncer: 21 de junho a 22 de julho

21 de junho a 22 de julho Leão: 23 de julho a 22 de agosto

23 de julho a 22 de agosto Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

23 de agosto a 22 de setembro Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

23 de setembro a 22 de outubro Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

23 de outubro a 21 de novembro Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

VEJA MAIS



♈ Áries (21/3 a 20/4)

Evite depender de tais ou quais pessoas para organizar seu dia, porque o cenário anda caótico e intenso, uma combinação que produz desencontros, que poderiam ser motivo de risadas, não fosse o mau-humor das pessoas.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Se as coisas quebram ou não funcionam como deveriam, encare isso como um sinal de que, talvez, haja outras questões mais interessantes que você deixaria de atender, caso tudo funcionasse como deveria. Criatividade.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Evite ir com muita sede ao pote onde buscaria regozijo e prazer, porque é possível que o tiro saia pela culatra. As coisas andam muito instáveis e imprevisíveis, além de intensas pela proximidade da Lua Cheia.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Os lugares e pessoas que normalmente serviriam para sua alma se sentir à vontade e descansar sem acidentes, no dia de hoje podem parecer contrários a tudo isso. Isso vai passar, não precisa de conflito para resolver.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Meça suas palavras, se não tiver certeza sobre como as pessoas as receberão, prefira ficar em silêncio, porque isso vai poupar você de desgaste inútil, dado que a situação de hoje anda muito instável e imprevisível.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Quando pintar essa insegurança tão desconfortável que sua alma conhece, procure não a levar a sério, como se fosse uma profecia de eventos a caminho. A insegurança vai passar e não vai deixar rastros. Observe.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Para não enfiar os pés pelas mãos, pense e repense antes de agir em qualquer sentido no dia de hoje, porque a situação anda muito instável e as pessoas bastante desorientadas também, o que agrega complexidade ao cenário.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

São tantas coisas que precisam ser compreendidas antes de você sentir que pode tomar as iniciativas pertinentes, que seria interessante você tomar distância de tudo e de todos hoje, para refletir com sinceridade.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Apesar de que certas pessoas normalmente brindam com regozijo e alegria à sua alma, hoje talvez andem tão enviesadas e preocupadas com outras coisas que seria melhor você não depender delas para ter boas experiências.

♑Capricórnio (22/12 a 20/01)

O que deu certo até ontem pode não dar mais os mesmos resultados hoje, procure observar os resultados das iniciativas que você tomar para fazer as devidas retificações, evitando complicar na tentativa de simplificar.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Um dia a mente parece ter compreendido o enigma do Universo e resolvido a quadratura do círculo para, no dia seguinte, se sentir a raspa do tacho, sem entendimento algum sobre a vida. Não se preocupe com isso.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Cuide da sua saúde mental, monitore sua mente para que não escorregue na direção de uma ansiedade que, na prática, não teria razão de ser, mas que a mente, como sempre, inventa suas próprias razões para ficar ansiosa

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com