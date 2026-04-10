Horóscopo de hoje 10/04: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sexta-feira (10/04), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Do ponto de vista das pessoas que observam sua atuação, elas pensam que suas atitudes são estabanadas e impertinentes. Para você, que é a alma subjetiva e invisível, a motivação é criativa e precisa ser manifesta.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Há uma força em seu interior que está em vias de crescimento, mas que ainda seria precipitado expressar, porque o resultado seria pífio. Amadureça melhor as ideias que giram em torno dessa força crescente, isso sim.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Circula entre as pessoas com que você se relaciona uma intensidade incomum, quase mágica, que nem todas elas administram com sabedoria, algumas se irritam enquanto outras se abrem às percepções inusitadas.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Os acontecimentos induzem você a se expor mais do que o habitual, mas isso vêm para o bem, porque se não houver exposição maior tampouco haveria progresso. Procure aceitar as condições do momento atual, para progredir.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

As grandes realizações começam com ideias que, enquanto surgem, parecem disparatadas demais para realizar. Porém, se você apostar nelas e as levar a sério, se movimentando na prática para realizar, verá que tudo é real.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Perder o pudor é imprescindível, porque nesta parte do caminho seria contraproducente que você deixasse de atuar de acordo com os impulsos mais viscerais, pois, somente esses ajudariam a resolver as questões.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Os ânimos andam bastante alterados, mas não necessariamente de uma forma negativa, só acontece que há mais emoção em tudo, e cada pessoa traduz essa onda de acordo com seu alcance de entendimento. Aproveite a intensidade.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Tudo que você fizer com pleno envolvimento dará certo, enquanto as coisas que forem feitas no automático tendem a manifestar problemas e contrariedades. Sua alma é feita para se envolver com intensidade.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Há momentos marcantes que se tornam inesquecíveis, porque não são planejados, são produto de uma convergência mágica de fatores que fazem a alma entender que a relação com a vida é imensa, mesmo sendo ela pequena.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Agora, que você conhece o que conhece não dá mais para fingir que desconhece o que percebeu. Quando a alma percebe, não há mais volta, é um momento marcante que inicia um novo ciclo de operações existenciais.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Fale apaixonadamente do que lhe interessa de verdade, evite a racionalidade nesta parte do caminho, porque apesar de essa parecer a maneira mais sensata de se comunicar, os resultados serão melhores com paixão.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Procure ser realista quanto aos seus desejos de prosperidade, mas que isso não signifique abandonar seus ideais. Realista no sentido de como se organizar praticamente para que os objetivos sejam conquistados.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)