Horóscopo de hoje 09/02: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, segunda-feira (09/02), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS



🔮 Saiba qual o seu signo

Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Agora é quando sua alma vai precisar de serenidade, a qual normalmente só é experimentada na solidão, porque a presença das pessoas, mesmo cheias de boa vontade, cria o barulho das dicas e opiniões. Nada disso.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Procure as pessoas que sirvam aos seus interesses e faça as devidas articulações para as congregar, tendo em vista que, em primeiro lugar, elas resistirão de tudo quanto é jeito. Insista e persista, esse é o caminho.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Sua própria inteligência é capaz de complicar o cenário, porque é assim que as coisas funcionam, espelhando nossa maneira de ser. Para perceber as facilidades que circulam agora, procure silenciar sua própria mente.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Logo mais, você sentirá a alma inspirada por percepções e ideias que ampliarão seu entendimento sobre o que veio acontecendo nos últimos tempos, e que agregou peso ao que sua alma já carregava. Tempo de desanuviar.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Manter a serenidade nesta parte do caminho é crucial, porque chegou a hora decisiva, mediante a qual assuntos de longa data podem ser resolvidos. A serenidade, porém, será o melhor ponto de apoio para sua segurança.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

O bom entendimento entre as pessoas não tem preço, porque todas as virtudes que enriquecem material e espiritualmente o mundo humano emanam das pessoas que se sentem bem e à vontade. Aproveite este momento. Em frente.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Quando as coisas são feitas com carinho e excelente boa vontade, podem até dar errado ou dar muito mais trabalho do que o imaginado, porém, mesmo assim você colherá frutos deliciosos. Siga por essa linha, dá certo.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

O momento começa a ficar mais leve e isso há de ser motivo de celebração, porém, com bastante comedimento, porque há assuntos que não foram solucionados ainda, e que vão requerer bastante atenção de sua parte.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Aqueles assuntos que resistem às suas tentativas de solução hão de ser considerados prioridade nesta parte do caminho, porque é certo que haverá oportunidades para tanto. Menos novidades e mais soluções.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Procure tratar as pessoas próximas com mais candura e cordialidade, porque assim você criará um ambiente propício para haver troca de ideias que enriquecerá a todas as partes envolvidas. Todo mundo alegre.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Faça contas claras, de modo a perceber os vácuos que precisam ser preenchidos e a carga horária com que você poderá fazer isso. Importante apenas não desanimar na hora de fazer essas contas, tudo é complicado.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Há beleza, bondade e verdade por todos os lados, porém, a alma humana anda viciada em perceber somente as distorções e dissonâncias que acompanham essas virtudes. Cabe a você tomar as rédeas do que você percebe.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)