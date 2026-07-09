Horóscopo de hoje 09/07: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira (09/07), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Mantenha tudo em ordem, invista tempo em tornar bonito e agradável o ambiente pelo qual você transita uma boa parte do tempo, porque com a alma rodeada de beleza você terá inspirações melhores para solucionar os perrengues.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

A boa vida não depende de recursos materiais, porque se você observar ao seu redor perceberá que acumulou suficiente recurso para desfrutar de muita coisa boa. Aproveite o que está disponível, desfrute muito.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Retorne sua atenção ao básico, a tudo que você precisa experimentar no dia a dia para considerar que a vida vale a pena, porque as penas estarão sempre garantidas, a questão que fica é se essas compensam.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Enquanto houver cordialidade entre as pessoas, dará para conversar, inclusive sobre esses temas ardidos que dão nos nervos. Tudo há de ser posto sobre a mesa com as pessoas com que seja possível dialogar de verdade.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Aproxime de si os recursos que sirvam para sua alma se sentir mais segura e confortável, mas ao mesmo tempo ofereça ao mundo e às pessoas seu melhor, porque na expressão de seus talentos você atrai recursos e prosperidade.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Invista em sua aparência, porque não há nada de superficial nisso. A aparência reflete o tratamento que damos à vida interior também, não se trata de maquiagem, mas de estética, ela é a que atinge as camadas profundas.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Enquanto não seja possível você abrir o jogo de seus sentimentos mais profundos é porque as pessoas ao seu redor não seriam as certas, ou mesmo sendo as melhores possíveis, elas estão com a cabeça em outro lugar.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

É hora de selecionar melhor as pessoas a quem você permite aproximação, porque nesta parte do caminho suas decisões tendem a ser pautadas pela influência que as pessoas exerçam sobre seus pensamentos e ideias.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

A sorte circula à solta por aí, mas para você a aproveitar há de haver tentativas, e isso não se refere a sair por aí apostando no que aparecer, porque assim sua alma ficaria sujeita a cair em golpes. Melhor não.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Perceber as mesmas coisas de sempre, mas de um ponto de vista mais amplo e inclusivo, fará com que você torne seu coração mais serenos e nele seja infundido um entusiasmo que parecia perdido para sempre.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Quando os desejos vibram não é possível fingir que poderia haver algo mais importante do que se movimentar para os satisfazer. Você pode demorar, pode protelar, pode fazer o que quiser, mas os desejos estarão aí.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

O bom trato entre as pessoas há de prevalecer, porque quando há cordialidade desinteressada é também quando as pessoas oferecem seu melhor. Na falta de cordialidade entra em campo a corrupção dos relacionamentos.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)