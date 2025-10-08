Horóscopo de hoje 08/10: veja a previsão para todos os signos
Saiba o que esperar nesta quarta-feira, 08 de outubro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes
Veja o horóscopo de hoje, quarta-feira (08/10), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.
🔮 Saiba qual o seu signo
- Áries: 21 de março a 20 de abril
- Touro: 21 de abril a 20 de maio
- Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho
- Câncer: 21 de junho a 22 de julho
- Leão: 23 de julho a 22 de agosto
- Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro
- Libra: 23 de setembro a 22 de outubro
- Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro
- Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro
- Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro
- Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro
- Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março
♈ Áries (21/03 a 20/04)
Os detalhes são mais importantes do que o cenário completo nesta parte do caminho, e para percebê-los é necessário atenção e foco, tentando olhar para o que as pessoas não dão muita importância. Detalhes imprescindíveis.
♉ Touro (21/04 a 20/05)
Com palavras doces e verdadeiras você conseguirá muito mais do que com atitudes rompantes e firmes demais. Não se trata de seduzir ninguém, mas de entender que as pessoas preferem ser bem tratadas. Ou não é assim?
♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)
As boas sensações reavivam a vontade de se lançar à vida com atrevimento, e não seria o caso de pisar no breque tentando agir com comedimento ou bom senso. Nada disso! Aproveite os bons sentimentos e vá em frente!
♋ Câncer (21/06 a 22/07)
Aos poucos, abra o jogo, mas não completamente, teste as reações, observe o que as pessoas dizem na sua frente, e investigue o que elas falam entre si quando você não está presente. O mundo social se tornou selvagem
♌ Leão (23/07 a 22/08)
No fundo de sua alma você sabe que está tudo bem, mas como a essa altura do ano você administra o cansaço do Universo inteiro, parece que estivesse tudo errado. Melhor descansar e espairecer a cabeça, isso sim! É por aí.
♍ Virgem (23/08 a 22/09)
Você precisa liderar a situação, porque se ficar esperando que as pessoas façam a parte delas, acontecerá apenas de você ficar esperando e nada mais. A liderança não precisa ser dura, é só questão de falar com clareza.
♎ Libra (23/09 a 22/10)
Ainda que você hesite a respeito do que pensar de certas pessoas, é hora de as tratar bem, como se fossem íntimas, sem no entanto abrir o jogo para nenhuma delas. Agora você precisa esconder seu jogo, total discrição.
♐ Escorpião (23/10 a 21/11)
Este é um daqueles raros momentos em que as pessoas se entendem, e seria melhor que você o aproveitasse para avançar nos seus intuitos, especialmente aqueles que requerem a ajuda e colaboração de outrem.
♐ Sagitário (22/11 a 21/12)
Enquanto você fizer a sua parte com boa vontade e firme intenção, haverá avanço. Agora não é hora de esperar por ajuda, mas de fazer o que estiver ao seu alcance e não informar ninguém a respeito de seus movimentos.
♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)
Ofereça seu apoio e conselhos a quem se dirigir a você com respeito, porque este é um momento em que sua alma será capaz de reconhecer as pessoas que, futuramente, serão úteis para ajudar você também.
♒ Aquário (21/01 a 19/02)
Tudo que até pouco tempo atrás parecia complicado, a partir de agora se mostra mais fácil. Isso aliviará o peso que sua alma carrega sem, no entanto, solucionar os perrengues. Esses precisam de sua intervenção.
♓ Peixes (20/02 a 20/03)
Quando as pessoas se entendem e se tratam mutuamente com leveza e alegria, é tudo uma beleza! Difícil compreender o porquê de as pessoas não se dedicarem a essa dinâmica social que tão bem faz a todo mundo, não é?
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)
