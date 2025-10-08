Horóscopo de hoje 08/10: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quarta-feira (08/10), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Áries : 21 de março a 20 de abril

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Os detalhes são mais importantes do que o cenário completo nesta parte do caminho, e para percebê-los é necessário atenção e foco, tentando olhar para o que as pessoas não dão muita importância. Detalhes imprescindíveis.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Com palavras doces e verdadeiras você conseguirá muito mais do que com atitudes rompantes e firmes demais. Não se trata de seduzir ninguém, mas de entender que as pessoas preferem ser bem tratadas. Ou não é assim?

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

As boas sensações reavivam a vontade de se lançar à vida com atrevimento, e não seria o caso de pisar no breque tentando agir com comedimento ou bom senso. Nada disso! Aproveite os bons sentimentos e vá em frente!

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Aos poucos, abra o jogo, mas não completamente, teste as reações, observe o que as pessoas dizem na sua frente, e investigue o que elas falam entre si quando você não está presente. O mundo social se tornou selvagem

♌ Leão (23/07 a 22/08)

No fundo de sua alma você sabe que está tudo bem, mas como a essa altura do ano você administra o cansaço do Universo inteiro, parece que estivesse tudo errado. Melhor descansar e espairecer a cabeça, isso sim! É por aí.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Você precisa liderar a situação, porque se ficar esperando que as pessoas façam a parte delas, acontecerá apenas de você ficar esperando e nada mais. A liderança não precisa ser dura, é só questão de falar com clareza.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Ainda que você hesite a respeito do que pensar de certas pessoas, é hora de as tratar bem, como se fossem íntimas, sem no entanto abrir o jogo para nenhuma delas. Agora você precisa esconder seu jogo, total discrição.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Este é um daqueles raros momentos em que as pessoas se entendem, e seria melhor que você o aproveitasse para avançar nos seus intuitos, especialmente aqueles que requerem a ajuda e colaboração de outrem.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Enquanto você fizer a sua parte com boa vontade e firme intenção, haverá avanço. Agora não é hora de esperar por ajuda, mas de fazer o que estiver ao seu alcance e não informar ninguém a respeito de seus movimentos.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Ofereça seu apoio e conselhos a quem se dirigir a você com respeito, porque este é um momento em que sua alma será capaz de reconhecer as pessoas que, futuramente, serão úteis para ajudar você também.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Tudo que até pouco tempo atrás parecia complicado, a partir de agora se mostra mais fácil. Isso aliviará o peso que sua alma carrega sem, no entanto, solucionar os perrengues. Esses precisam de sua intervenção.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Quando as pessoas se entendem e se tratam mutuamente com leveza e alegria, é tudo uma beleza! Difícil compreender o porquê de as pessoas não se dedicarem a essa dinâmica social que tão bem faz a todo mundo, não é?

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)