Horóscopo de hoje 07/06: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sábado 07/06 para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Preserve o dinamismo, se movimente de um lugar a outro o tempo inteiro, não ficando muito em lugar algum. Seja como um beija-flor, que consome toda sua energia voando rápido e que fica pouco tempo em cada flor.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Se você esperava um cenário melhor para se atrever a colocar em marcha suas intenções, então a espera acabou, porque agora se dão as condições, as melhores possíveis, para você sair da inércia e se lançar à vida.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

A generosidade, apesar de ser virtuosa, também é ingênua Agora, que sua alma está sendo tomada pela generosidade, é sábio se lembrar que a ingenuidade dela faz com que as pessoas se aproveitem e explorem você. Isso não.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Até chegar a hora de compartilhar suas lindas ideias com outras pessoas, essas continuarão dando voltas em seu coração, produzindo sensações maravilhosas, mas também congestionando a alma, de tanto imaginar.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

O apoio e incentivo que brilhava pela ausência nas semanas anteriores é agora recebido, e sua alma há de acolher essas pessoas que se aproximam, porque mesmo que não sejam as que você esperava, são as disponíveis.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Para que a sorte, que está disponível, sorria a você, é necessário levantar do sofá e começar a fazer algo útil. Senão, a sorte continuará circulando por aí, mas não encontrará por onde se manifestar em sua vida.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

É desnecessário esperar que as coisas apertem para sua alma se sentir motivada a buscar novas aventuras e se lançar atrevidamente à vida. Agora, por exemplo, você poderia fazer isso com o entusiasmo por motivação.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Os grandes investimentos que parecem obrigatórios nesta parte do caminho precisam ser estudados com muita racionalidade e espírito prático, porque investir muitos recursos não é garantia de sucesso por si só.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Tratar bem as pessoas teria de ser uma condição que não precise de orientação, porque natural e espontânea. Porém, nem todas as pessoas inspiram que você as trate bem, algumas muito pelo contrário até.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Os melhores perfumes vêm em embalagens pequenas, e a vida também oferece grandes oportunidades através de pequenos detalhes, tão pequenos que correm o risco de não serem percebidos direito. Aguce a atenção.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Procure se divertir o máximo possível, aproveitando o tempo para se distrair saudavelmente, colhendo frutos positivos para seu ânimo e para seu corpo também. Não precisa inventar onda, siga o caminho consagrado.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Coisas boas acontecem ainda no meio de tiroteios existenciais sanguinários, e se a sua alma não tiver mente pura para perceber nem olhos lúcidos para ver, essas coisas boas passam em brancas nuvens. Uma pena.

