Horóscopo de hoje 06/05: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, terça-feira (06/05) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Ocupe o lugar que o destino reserva à sua alma, que é o da liderança, ainda que você, em plena consciência, rejeite esse papel. Observe as circunstâncias e o tipo de olhar que as pessoas dirigem a você.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

De lá do fundo do silêncio de sua alma surgem as ideias que, por enquanto, não podem ser postas em prática, mas que nem por isso hão de ser descartadas. Ao contrário, você as deve amadurecer e aguardar pela hora certa.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

A gama de relacionamentos que sua alma estabeleceu é muito ampla e diversa, mas nesta parte do caminho é preciso selecionar bem as pessoas que você quer mais próximas, porque essas criarão raízes para o futuro desejável.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Esperar ter certeza absoluta sobre a natureza do caminho que sua alma trilha atualmente é esperar por nada, porque o mundo está de ponta-cabeça e a incerteza impera por enquanto. Continue andando com confiança e serenidade.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Ainda que você tenha o entendimento perfeito de como tudo acontece e da direção que as coisas tomaram, não espere que sua clareza seja compartilhada por todas as pessoas, especialmente as que se beneficiariam com ela.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Teoricamente, tudo deveria ser muito mais fácil do que é, mas já que as coisas acontecem como acontecem, melhor será as aproveitar como são, em vez de forçar para que se ajustem ao que você acha que deveriam ser.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Procure conviver em paz e serenidade com todas as pessoas, porque tanto as que você aprecia quando as que gostaria de ver pelas costas, estão misturadas no mesmo cenário. Transite por aí com a alma leve e alegre.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Em vez de buscar longe o que na verdade está ao alcance da mão, junte os pontos, isto é, utilize ao seu favor os ingredientes que estejam disponíveis e próximos, porque você descobrirá, enfim, que nada lhe falta.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

A dinâmica dos acontecimentos atuais, mesmo muito bagunçada, trabalha ao seu favor. Agora só falta você também ser favorável às suas pretensões, evitando se distrair com as novidades que aparecem por aí.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Mesmo que estejam acontecendo diversos assuntos que deixem seus nervos alterados, ainda assim, e se contrapondo a essa onda, busque conforto e segurança fazendo bom uso de tudo que se encontra disponível de imediato.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Está tudo misturado e acontecendo ao mesmo tempo, um montão de conversas descartáveis mescladas com algumas poucas que têm potencial de realização. É preciso saber selecionar direito quais são umas e quais as outras.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Se nosso entendimento se ampliasse para além de nossos desejos particulares, perceberíamos com clareza que em muitos momentos que nos sentimos contrariados pelas circunstâncias, essas, na verdade, nos protegem.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de OLiberal.com