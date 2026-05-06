Horóscopo de hoje 06/05: veja a previsão para todos os signos
Saiba o que esperar nesta quarta-feira, 06 de maio de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes
Veja o horóscopo de hoje, quarta-feira (06/05), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.
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🔮 Saiba qual o seu signo
- Áries: 21 de março a 20 de abril
- Touro: 21 de abril a 20 de maio
- Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho
- Câncer: 21 de junho a 22 de julho
- Leão: 23 de julho a 22 de agosto
- Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro
- Libra: 23 de setembro a 22 de outubro
- Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro
- Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro
- Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro
- Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro
- Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março
♈ Áries (21/03 a 20/04)
Ao você tomar atitudes você se expõe também, e sempre haverá por aí uma pessoa cheia de malícia querendo dar palpite errado e criticar sua atuação. Passe por cima dela o mais rapidamente possível, sem puxar conversa.
♉ Touro (21/04 a 20/05)
O tempo passa e você vai mudando de ponto de vista, percebendo as mesmas coisas e pessoas de sempre de um modo diferente. Isso é importante, apesar de que, em alguns momentos, produza situações desconfortáveis.
♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)
Se você ficar conversando com os eventuais temores que surgirem neste momento isso significa que você os valoriza e espera obter orientação da parte desses. É perda de tempo puxar conversa com o temor, despreze.
♋ Câncer (21/06 a 22/07)
Mesmo que você tenha de contrariar a vontade de algumas pessoas que se acostumaram a receber seu apoio incondicional, isso é preferível a ter de continuar levando desaforo para casa. Ajustes de contas são necessários.
♌ Leão (23/07 a 22/08)
O perigo e a vitória se encontram nos detalhes que provavelmente passariam despercebidos, não fosse que sua alma anda antenada o suficiente para perceber que está acontecendo algo que não é óbvio nem evidente.
♍ Virgem (23/08 a 22/09)
O divertimento reside em fazer bem as coisas, porque assim você junta a produtividade com o bem-estar resultante de ver que está tudo em ordem. Foque sua atenção, por isso, nas tarefas que você domina bem. É por aí.
♎ Libra (23/09 a 22/10)
Procure segurança e conforto neste momento, porque quanto mais você se expor, menos defesa você terá para se proteger dos acontecimentos e da malícia das pessoas. No momento, sua alma precisa se sentir mais segura.
♐ Escorpião (23/10 a 21/11)
Perder o foco não é o fim do mundo, porque mesmo que você se distraia é possível acabar dando de cara com questões que de outra forma teriam passado em brancas nuvens, dado sua alma estar focada em algo importante.
♐ Sagitário (22/11 a 21/12)
Para você puxar a sardinha para seu lado e obter resultados satisfatórios, será necessário fazer uso de estratégias discretas, porque se você abrir o jogo completamente colherá discórdias em vez de colaboração.
♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)
Tome as iniciativas que sejam pertinentes aos objetivos que você pretende, porque enquanto você se adiantar aos acontecimentos preparará o terreno para que, futuramente, o caminho seja mais fácil. Em frente.
♒ Aquário (21/01 a 19/02)
Procure tomar distância dessas pessoas que ficam pedindo ajuda o tempo inteiro, porque neste momento é sua alma que precisa se recolher para recuperar a energia gasta nos dias anteriores. Descanse dentro do possível.
♓ Peixes (20/02 a 20/03)
Socializar é preciso, mesmo que a contragosto, porque da socialização é que surgirão as oportunidades que seriam impossíveis com você ficando em seu cantinho, tentando atrair tudo com o poder da mente. Assim não.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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