Horóscopo de hoje 06/05: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quarta-feira (06/05), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Ao você tomar atitudes você se expõe também, e sempre haverá por aí uma pessoa cheia de malícia querendo dar palpite errado e criticar sua atuação. Passe por cima dela o mais rapidamente possível, sem puxar conversa.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

O tempo passa e você vai mudando de ponto de vista, percebendo as mesmas coisas e pessoas de sempre de um modo diferente. Isso é importante, apesar de que, em alguns momentos, produza situações desconfortáveis.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Se você ficar conversando com os eventuais temores que surgirem neste momento isso significa que você os valoriza e espera obter orientação da parte desses. É perda de tempo puxar conversa com o temor, despreze.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Mesmo que você tenha de contrariar a vontade de algumas pessoas que se acostumaram a receber seu apoio incondicional, isso é preferível a ter de continuar levando desaforo para casa. Ajustes de contas são necessários.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

O perigo e a vitória se encontram nos detalhes que provavelmente passariam despercebidos, não fosse que sua alma anda antenada o suficiente para perceber que está acontecendo algo que não é óbvio nem evidente.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

O divertimento reside em fazer bem as coisas, porque assim você junta a produtividade com o bem-estar resultante de ver que está tudo em ordem. Foque sua atenção, por isso, nas tarefas que você domina bem. É por aí.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Procure segurança e conforto neste momento, porque quanto mais você se expor, menos defesa você terá para se proteger dos acontecimentos e da malícia das pessoas. No momento, sua alma precisa se sentir mais segura.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Perder o foco não é o fim do mundo, porque mesmo que você se distraia é possível acabar dando de cara com questões que de outra forma teriam passado em brancas nuvens, dado sua alma estar focada em algo importante.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Para você puxar a sardinha para seu lado e obter resultados satisfatórios, será necessário fazer uso de estratégias discretas, porque se você abrir o jogo completamente colherá discórdias em vez de colaboração.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Tome as iniciativas que sejam pertinentes aos objetivos que você pretende, porque enquanto você se adiantar aos acontecimentos preparará o terreno para que, futuramente, o caminho seja mais fácil. Em frente.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Procure tomar distância dessas pessoas que ficam pedindo ajuda o tempo inteiro, porque neste momento é sua alma que precisa se recolher para recuperar a energia gasta nos dias anteriores. Descanse dentro do possível.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Socializar é preciso, mesmo que a contragosto, porque da socialização é que surgirão as oportunidades que seriam impossíveis com você ficando em seu cantinho, tentando atrair tudo com o poder da mente. Assim não.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)