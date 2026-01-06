Horóscopo de hoje 06/01: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, terça-feira (06/01), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual o seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

♈ Áries (21/03 a 20/04)

A produtividade é a nota dominante do momento, portanto, qualquer iniciativa que você tomar nesse sentido será recompensada, senão de imediato, pelo menos mostrará que o rumo é certo e trará alívio e alegria. É por aí.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Está valendo, confie no seu taco e aposte alto no futuro que sua alma deseja aproximar, porque estão dadas várias circunstâncias favoráveis nesse sentido, e seria uma pena você não aproveitar a onda. Trabalhar.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Nada do que você pretende pode ser realizado sem uma dose extra de coragem, já que aparentemente o caminho é muito mais feito de riscos do que de recompensas. Apostar alto em seu destino é uma maneira de ter coragem.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Socializar é importante, mas é bom ir sabendo que as pessoas estão todas misturadas, as que você prefere e as que você antipatiza se integram no mesmo cenário. Cuide, então, para não falar abertamente sobre nada.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Sua vontade prevalecerá, mas por enquanto há de se adaptar às circunstâncias, mesmo que essas pareçam fazer com que você fique distante do que pretende. Faça acontecer sua vontade, mas se adapte às circunstâncias.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Procure transformar o entusiasmo que circula à solta em ações eficientes que aproximem sua alma dos projetos que almeja realizar. Obstáculos são inevitáveis, mas não devem ser convertidos em protagonistas.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Ter saudade de algum tempo que tenha sido melhor do que o atual ou do que a perspectiva futura é um exercício de ilusões, porque, evidentemente, você se dirige ao progresso, e o futuro não será igual ao passado.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Agora a mente fica frenética, porque se entusiasma com um montão de possibilidades que as pessoas comentam, como se tivessem encontrado a pedra filosofal. Nada é tão simples quanto elas apresentam. Nada.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Você não precisa fazer nada precipitado, ao contrário, tudo precisa ser calculado direito, para entender o que há por trás de todo esse entusiasmo que as pessoas apresentam, empurrando você em certas direções.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Calcule tudo com precisão, tanto para evitar precipitações inúteis quanto também para você ter domínio sobre todos os passos. Tomando as iniciativas corretas, você garantirá avanços muito importantes.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Mantenha a serenidade, porque mesmo que esteja um pouco difícil sustentar os sacrifícios que você assumiu, pensando fazer o melhor, ainda assim não seria fora de tom viver com alegria e leveza, apesar de tudo e de todos.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Ter de dividir espaço e tempo com outras pessoas complica o cenário, porém, ao mesmo tempo o enriquece porque, definitivamente, você não chegaria longe contando apenas com seus recursos particulares. Tudo em conjunto.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)