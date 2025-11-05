Capa Jornal Amazônia
Horóscopo de hoje 05/11: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta quarta-feira, 05 de novembro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges
Saiba o que esperar nesta quarta-feira, 29 de outubro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes (Reprodução / Redes Sociais)

Veja o horóscopo de hoje, quarta-feira (05/11), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Aquilo que é seu precisa ser defendido, porque a vida nada proverá com seus mistérios, a não ser que você tome as iniciativas pertinentes a cada caso. A vida ajudará você na mesma medida em que você a ajudar a ajudar você.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

 A construção de relacionamentos é um exercício constante, porque na hora em que você começar a se acomodar e achar que tudo está garantido, é a hora em que o relacionamento começará a se desintegrar, sob o peso da banalidade.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Esse mundo de sensações é, por enquanto, indecifrável, e seria melhor que você nem tentasse encontrar significado imediato para esse, porque aí sua alma entraria num labirinto infinito de possibilidades e se perderia.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Não dá para negar que há certa magia nos acontecimentos, porque na hora em que tudo parece degringolar perigosamente, é também a hora em que acontece algo inesperado, uma coincidência qualquer que salva o dia.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

As certezas confortam a alma e isso é muito bom, porque não dá para continuar vivendo ao sabor da ansiedade. Utilize esse momento de certezas inefáveis para tomar algumas decisões, mesmo que não as coloque em prática

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

As palavras ditas não podem ser recolhidas e nem muito menos controladas para que as pessoas as entendam direito. Falar é um ato de liberdade, mas que, uma vez empreendido, amarra sua alma aos resultados. É assim.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

As preocupações de ordem material hão de ser contidas com firmeza, porque se você permitir que os pensamentos voem livres nessa direção a única coisa que acontecerá é você garantir uma ansiedade que se prolongará.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Tratar as pessoas como você pretende que elas tratem você é uma regra de ouro, mas que pode ser pervertida, dado ser perigoso a aplicar para os relacionamentos masoquistas. Até as regras de ouro são pervertidas.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

É tanto pensamento contraditório circulando pela sua mente que seria melhor não se apoiar em nenhum desses para tomar decisões, mas aguentar o tranco e esperar por um momento de maior clareza para seguir em frente.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

 A agitação que as pessoas provocam parece induzir a que sejam tomadas medidas urgentes, mas isso não seria nada sábio. Portanto, cabe a você resistir a esses apelos e amadurecer melhor o que precisa ser feito.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

 De repente, tudo parece se encaixar e dar certo. Essa magia, que dá saudade quando está ausente, precisa ser aproveitada, porque você sabe, pela experiência que, rápida como aparece, também desaparece. Aproveite.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Quando a mente é ampla, tudo pode ser visto com mais clareza, com imparcialidade serena e fazer escolhas sábias. Evidentemente, essa postura não vai merecer aplausos, porque as pessoas andam preferindo a polarização.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

